Материалы с тегом «Театры»
Сын рассказал о последних днях балетмейстера Наталии Касаткиной
Народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина почти до самой смерти много работала в театре. Об этом её сын, директор театра Иван Василёв сообщил 14 марта ТАСС. Он рассказал, что 7 марта у Наталии Дмитриевны состоялся творческий...
14 марта 2024
Умерла худрук московского Театра классического балета Наталия Касаткина
Артистка балета и балетмейстер, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила 14 марта помощница артистки Валентина Бурьянова. Наталия Касаткина умерла накануне поздно вечером в клинике имени...
14 марта 2024
Режиссёр Римас Туминас скончался в Италии на 73-м году жизни
Советский и литовский театральный режиссёр Римас Туминас скончался в возрасте 72 лет в больнице в Италии. Об этом 6 марта сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «В реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — цитирует Крока ТАСС. Отмечается, что последние годы жизни...
6 марта 2024
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев
Российский актёр театра и кино Георгий Николаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 53 лет. Об этом 4 марта сообщил источник ИА Регнум. Тело актёра 3 марта нашли в его квартире в Москве, причины смерти Николаева пока неизвестны. По словам друга и коллеги артиста...
4 марта 2024
В день премьеры нового спектакля в Театре Моссовета умер сотрудник
В день премьеры нового спектакля «Замужняя невеста» одного из сотрудников Государственного академического театра имени Моссовета обнаружили мёртвым на рабочем месте. Об этом ИА Регнум сообщил источник. «Тело 69-летнего мужчины было обнаружено около 17:00 в помещении театра на улице Большая Садовая...
27 февраля 2024
Умер лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев
Народный артист РСФСР актёр, режиссёр и лауреат театральной премии «Золотая маска» Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Коми-Пермяцкого драмтеатра, где артист был художественным руководителем. В театре выразили благодарность за долгие годы, которые Гуляев проработал...
25 февраля 2024
В Вологде отменили спектакль по произведению Линор Горалик*
В Вологде отменили спектакль «Агата возвращается домой» по произведению Линор Горалик (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в связи с тем, что автор является иностранным агентом, вместо данного спектакля будет представлено другое произведение, сообщила 18 февраля театральная...
новость часа
18 февраля 2024
В Москве отменили спектакль из-за ухудшения здоровья Фёдора Добронравова
Постановку «Ты где-то рядом» с Фёдором Добронравовым в главной роли отменили в срочном порядке. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия актёра, сообщает «Газета.Ru». Издание добавляет, что спектакль должен был пройти в Культурном центре ЗИЛ в Москве. «Дорогие друзья, в связи с непредвиденной...
14 февраля 2024
Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы
В Москве театры и концертные залы в минувшем году посетили свыше 7,2 миллиона человек. Это рекордный за последние четыре года показатель, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Как рассказал градоначальник, причиной возросшей популярности столичных театров является...
13 февраля 2024
Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Ирину Муравьёву с 75-летием и назвал её игру эталоном профессионального мастерства. «Ваши замечательные работы в кино и на сцене знаменитого Малого театра России — подлинный эталон профессионального мастерства...
8 февраля 2024
Умерла сыгравшая в сериале «Мухтар» актриса Елена Сафронова
На 72-м году жизни умерла актриса театра и кино Елена Сафронова. Об этом сообщается на официальном сайте Могилёвского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Белоруссии. В театре актрису называли «ведущим мастером сцены». На сцене Могилёвского театра Сафронова играла 43 года...
7 февраля 2024
Челябинский камерный театр отменил спектакль по пьесе Улицкой
Челябинский государственный драматический камерный театр отменил запланированные на февраль и март показы спектакля «Мой внук Вениамин», поставленного по пьесе писательницы Людмилы Улицкой. Об этом 6 февраля сообщил ТАСС, ссылаясь на министерство культуры области. В ведомстве также сообщили, что...
6 февраля 2024
Умер актёр из сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» Александр Симонец
В Амурской области скончался актёр сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» Александр Симонец. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Амурского областного театра драмы. Артисту был 61 год. Симонец умер в родном городе Благовещенске. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Точные дата и...
6 февраля 2024
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Улицкой
Московский театр «Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе театра. «У нас отменены спектакли «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта», ― уточнил представитель пресс-службы. Ранее на сайте...
6 февраля 2024
Актёр из сериала «Вертинский» Кирилл Турутин умер в 27 лет
В Москве умер 27-летний российский актер театра и кино Кирилл Турутин. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра «Станиславский», где последнее время служил артист. В некрологе его смерть назвали скоропостижной. Причины случившегося неизвестны. «Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого...
6 февраля 2024
Умер заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов
Российский актёр, заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов скончался через день после своего 50-летия, сообщила 4 февраля пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии на своём сайте. «С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушёл из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей...
4 февраля 2024
Ярославские власти объяснили отмену спектакля с Серебряковым и Раппопорт
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актёрами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в Ярославле отменили из-за общественного мнения. Об этом рассказали в пресс-службе минкульта области. «Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием артистов Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова был запланирован...
4 февраля 2024
Главным режиссёром Малого театра назначен Алексей Дубровский
Главным режиссёром Государственного академического Малого театра назначен заслуженный артист РФ, актёр и режиссер Алексей Дубровский. Об этом 29 января сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. «После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного...
29 января 2024
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
В Санкт-Петербурге скончался художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков. Об этом 28 января сообщили его дочь Катерина Новикова. Новиков скончался на 81-м году жизни. Совсем недавно исполнилось 55 лет его служения театру ― в нём он работал с 1968 года. «Два часа...
28 января 2024
Пожар в Театре сатиры в Москве потушили
Пожар в здании Московского академического театре сатиры на Триумфальной площади потушили. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. «Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что вспыхнувший в театре Сатиры пожар удалось...
новость часа
28 января 2024