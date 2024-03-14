В среду, 13 марта, несколько сотен человек на площади Свободы, в центре Еревана, приняли участие в митинге. Его организовало политическое движение «Вместе».

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Главное требование — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Один из организаторов акции, бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, призвал как можно больше людей выходить на митинги, чтобы «Никол Пашинян поскорее ушел в отставку».

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян на митинге заявил, что следующая акция протеста пройдет с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна 27 марта.

Александр Патрин/ТАСС

По его словам, движение не намерено останавливаться и сделает всё, чтобы добиться результата. Оппозиционная сила пообещала также перейти к «решительным действиям».