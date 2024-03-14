«Чтобы ушёл поскорее». В Ереване оппозиция требует отставки Пашиняна
14 марта 2024
В среду, 13 марта, несколько сотен человек на площади Свободы, в центре Еревана, приняли участие в митинге. Его организовало политическое движение «Вместе».
Александр Патрин/ТАСС
Александр Патрин/ТАСС
Главное требование — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Александр Патрин/ТАСС
Александр Патрин/ТАСС
Один из организаторов акции, бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, призвал как можно больше людей выходить на митинги, чтобы «Никол Пашинян поскорее ушел в отставку».
Александр Патрин/ТАСС
Александр Патрин/ТАСС
Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян на митинге заявил, что следующая акция протеста пройдет с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна 27 марта.
Александр Патрин/ТАСС
По его словам, движение не намерено останавливаться и сделает всё, чтобы добиться результата. Оппозиционная сила пообещала также перейти к «решительным действиям».