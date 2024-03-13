12 марта Белгород пережил одну из самых массовых атак за последнее время. Были и попытки захода диверсионно-разведывательных групп, и прилеты БПЛА, и обстрелы из систем залпового огня и ракетных комплексов.

Евгений Силантьев/ТАСС

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, БПЛА ВСУ упал на здание администрации Белгорода, повредив фасад и выбив окна. В результате падения дрона пострадали два человека.

12 марта было атаковано 10 районов Белгородской области. В результате атаки ВСУ без света остались семь сел.

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

Губернатор также сообщил, что под обстрел попал и Белгородский район, а российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей.

«К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра», — сообщил он.

Евгений Силантьев/ТАСС

Кроме того, беспилотник противника врезался в стену магазина в Белгороде, к счастью, пострадавших нет.

«В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — добавил Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Утром 12 марта в Минобороны России сообщили, что подразделения ВС РФ, совместно с подразделениями российской пограничной службой ФСБ, сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области.

Атаки ВСУ продолжились и 13 марта. Противник с помощью двух БПЛА самолетного типа вновь атаковали Белгород, сообщил Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях. Второй БПЛА противника совершил падение в реку. Обошлось без последствий», — написал он в своем телеграм-канале.

Павел Колядин/ТАСС

Кроме того, по данным губернатора, в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа, пострадавших нет.

Дроны также пытались атаковать Губкинский городской округ и село Круглое Красненского района, но их обезвредила система ПВО.