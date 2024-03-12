Масленица — один из самых веселых праздников. Его считают отголоском дохристианских времен, когда славяне еще были язычниками.

В старину масленица была праздником поминовения усопших. Сжигание масленицы — это ее похороны, а блины — поминальное угощение.

Известия/Павел Волков

Со временем праздник изменился, но сохранилась традиция печь блины — круглые, желтые и горячие, как солнце.

Михаил Терещенко/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Извесьтя/Михаил Терещенко

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица.

Узкая — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая — четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались.