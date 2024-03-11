В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар».

Фильм «Оппенгеймер», рассказывающий о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, выиграл сразу в нескольких номинациях. В частности, получил «Оскар» как лучший фильм года. Режиссёр картины Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучший режиссёр года».

AP/ТАСС Актеры Роберт Дауни, Давайн Джой Рэндольф, Эмма Стоун, Киллиан Мерфи

Актёры Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни — младший, исполнившие роли Роберта Оппенгеймера и Льюиса Штраусса соответственно, победили в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».

AP/TASS/Chris Pizzello Съемочная группа фильма «Оппенгеймер»

AP/TASS Актер Киллиан Мерфи и его супруга Ивонн МакГиннесс

ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN Актер Райан Гослинг

AP/TASS/Ashley Landis Актриса Зендея

ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN Выступление певицы Бекки Джи

В категории «Лучшая женская роль» за картину «Бедные-несчастные» награды удостоилась американская актриса Эмма Стоун. «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

EPA/ТАСС Актриса Эмма Стоун

EPA/ТАСС Актер Киллиан Мерфи, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль»

AP/TASS Актриса Дженнифер Лоуренс

AP/TASS Певица Ариана Гранде

AP/TASS/ Chris Pizzello Актер Джон Сина объявляет победителей в номинации «Лучший дизайн костюмов»

EPA/ТАСС Актер Брендан Фрейзер

AP/TASS Актриса Флоренс Пью

Лучшим зарубежным фильмом американская киноакадемия признала британскую картину «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Награды в других номинациях получили «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки («Лучший полнометражный анимационный фильм»), «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» Дейва Маллинса («Лучший короткометражный мультфильм»), «Чудесная история Генри Шугара» (Лучший короткометражный фильм»), «20 дней в Мариуполе» («Лучший документальный фильм») и «Последняя ремонтная мастерская» («Лучший короткометражный документальный фильм»).