В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар».

Фильм «Оппенгеймер», рассказывающий о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, выиграл сразу в нескольких номинациях. В частности, получил «Оскар» как лучший фильм года. Режиссёр картины Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучший режиссёр года».

AP/ТАСС
Актеры Роберт Дауни, Давайн Джой Рэндольф, Эмма Стоун, Киллиан Мерфи

Актёры Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни — младший, исполнившие роли Роберта Оппенгеймера и Льюиса Штраусса соответственно, победили в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».

AP/TASS/Chris Pizzello
Съемочная группа фильма «Оппенгеймер»
AP/TASS
Актер Киллиан Мерфи и его супруга Ивонн МакГиннесс
ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN
Актер Райан Гослинг
AP/TASS/Ashley Landis
Актриса Зендея
ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN
Выступление певицы Бекки Джи

В категории «Лучшая женская роль» за картину «Бедные-несчастные» награды удостоилась американская актриса Эмма Стоун. «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

EPA/ТАСС
Актриса Эмма Стоун
EPA/ТАСС
Актер Киллиан Мерфи, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль»
AP/TASS
Актриса Дженнифер Лоуренс
AP/TASS
Певица Ариана Гранде
AP/TASS/ Chris Pizzello
Актер Джон Сина объявляет победителей в номинации «Лучший дизайн костюмов»
EPA/ТАСС
Актер Брендан Фрейзер
AP/TASS
Актриса Флоренс Пью

Лучшим зарубежным фильмом американская киноакадемия признала британскую картину «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Награды в других номинациях получили «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки («Лучший полнометражный анимационный фильм»), «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» Дейва Маллинса («Лучший короткометражный мультфильм»), «Чудесная история Генри Шугара» (Лучший короткометражный фильм»), «20 дней в Мариуполе» («Лучший документальный фильм») и «Последняя ремонтная мастерская» («Лучший короткометражный документальный фильм»).