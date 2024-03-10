Победительницей конкурса красоты «Мисс Мира 2024» стала Кристина Пышкова из Чехии, которая обошла 114 других участниц. Студентка, но не комсомолка, спортсменка и красавица родилась 19 января 1999 года в Тршинце и к 24 годам успела получить научные степени в области права и делового администрирования, стать волонтёром и основать фонд в свою честь.

ТАСС/AP Photo/Rajanish Kakade Кристина Пышкова

Будущая Мисс Мира изучала право в Карловом университете в Праге и менеджмент в MCI Management Center Innsbruck в Инсбруке. Уже ведя публичную деятельность, Пышкова помимо фонда открыла английскую школу для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где также лично работала волонтёром. Как отметила красавица, образование до сих пор остаётся проблемой в некоторых африканских странах, поэтому она сочла своим долгом вести уроки.

ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI Кристина Пышкова

ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

«Доказано, что борьба с неграмотностью способствует увеличению продолжительности жизни и удовлетворению других основных потребностей, способствует стабильности в регионе и повышает качество жизни в целом, разрывая порочный круг бедности, который преследует континент уже несколько столетий», — заявила Пышкова в соцсети.

ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI Кристина Пышкова

ТАСС/AP Photo/Rajanish Kakade Кристина Пышкова

ТАСС/AP Photo/Rajanish Kakade

ТАСС/AP Photo/Rafiq Maqbool

Мисс Мира также увлекается музыкой. На протяжении девяти лет она училась в Академии художеств и полюбила игру на поперечной флейте и скрипке.

©ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI Кристина Пышкова

«Мисс Мира» — ежегодный конкурс красоты, старейший из подобных мероприятий, входит в «большую четвёрку» мировых конкурсов красоты. «Мисс Мира» появился в Великобритании в 1951 году благодаря Эрику Морли. Вначале в нём участвовали только приглашённые модели, но позже сформировалась система отбора — франшиза Miss World. Морли оставался бессменным руководителем и председателем жюри до конца своих дней, после этого эстафету переняла его жена, Джулия Морли.

Изначально конкурс планировался как разовое мероприятие и был фестивалем красавиц в бикини. Своё название получил благодаря британским СМИ. Когда Морли узнал о предстоящем шоу «Мисс Вселенная 1952», он решил сделать свой конкурс также ежегодным. С 1980-х годов в него добавили тесты на интеллект и творческие задания.