Материалы с тегом «Шоу-бизнес»
Киркоров спел песню о том, как вошёл не в те двери
Певец Филипп Киркоров на шоу «Звёзды» спел песню о том, как вошёл «не в те двери» на «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Видеозапись номера Киркорова была опубликована на странице шоу в VK. «Я зашёл туда всего на пять минут. Пусть вошёл я не в те двери в моей творческой...
11 марта 2024
Мадонна спросила зрителя в инвалидной коляске, почему он не танцует
Американская певица Мадонна на своём концерте в Лос-Анджелесе спросила у зрителя в инвалидном кресле, почему он, в отличие от остальных, не танцует. Видеозапись была опубликована изданием Pop crave на странице в соцсети Х (Twitter). «Ты так и собираешься сидеть?» — спросила певица. Мужчина не...
11 марта 2024
Чешская красавица. Путь Кристины Пышковой к победе на «Мисс Мира»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Мира 2024» стала Кристина Пышкова из Чехии, которая обошла 114 других участниц. Студентка, но не комсомолка, спортсменка и красавица родилась 19 января 1999 года в Тршинце и к 24 годам успела получить научные степени в области права и делового...
10 марта 2024
Орбакайте не намерена оправдываться за слова Пугачёвой, пишут СМИ
Певица Кристина Орбакайте не намерена оправдываться за слова своей матери Аллы Пугачёвой, сообщили KP.RU знакомые артистки. «Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У неё дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает...
10 марта 2024
Орбакайте в последний момент исключили из программы концерта в Кремле
Певицу Кристину Орбакайте в последний момент исключили из программы праздничного концерта в Кремлёвском дворце, посвященного Международному женскому дню. В распоряжении «MK.RU» оказались листы с порядком выступления артистов. «Имя Кристины значилось в программе до последнего», — говорится в...
9 марта 2024
Шоу сбежавшего в США Незлобина отменили в Литве из-за недостатка русофобии
Критикующему Россию стендаперу Александру Незлобину, сбежавшему в США сразу после начала спецоперации, не дали выступить в Литве. Дом польской культуры в Вильнюсе отменил его концерт. По официальной версии, его перенесли на другие дни. Об этом сообщил портал kontest. lv. Причиной этого стало...
7 марта 2024
Сбежавшая в Израиль Пугачёва снова грубо высказалась о России
Певица Алла Пугачёва ответила на слова исполнителя Стаса Михайлова, указавшего на неправоту артистов, покинувших страну и оскорбляющих её из-за границы, и заявила, что «нормальные люди» в Россию не собираются возвращаться. Видеообращение с ответом Пугачёва разместила на странице в соцсети Instagram...
6 марта 2024
Кристина Орбакайте заявила, что все её концерты состоятся
Певица Кристина Орбакайте опровергла информацию об отмене своего концерта в Москве и дальнейших шоу в России. Об этом артистка заявила в беседе с корреспондентом Telegram-канала Shot. На вопрос журналиста о практически полной отмене своего гастрольного тура по России и предстоящем концерте в Москве...
4 марта 2024
Киркоров опубликовал новый трек Пугачёвой «Не беспокойся за меня»
Народный артист России Филипп Киркоров 3 марта опубликовал в соцсетях новый трек певицы Аллы Пугачёвой под названием «Не беспокойся за меня», поблагодарив её за потрясающую песню. «Весна всегда в твоей душе, в твоём сердце, в твоём творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего...
3 марта 2024
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом 2 марта сообщил его сын Бари Алибасов — младший. «Его выписали, он себя хорошо чувствует и уехал на дачу», — приводит его слова ТАСС. Как передавало ИА Регнум, 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо 25...
2 марта 2024
Представители Орбакайте сообщили о её плане посетить в госпитале бойцов СВО
Дочь Аллы Пугачёвой певица Кристина Орбакайте планирует посетить госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции, сообщило 1 марта издание «Абзац» со ссылкой на информированный источник. По этим данным, неназванный представитель певицы отметил, что в...
1 марта 2024
Эксперт рассказал, кто из уехавших из РФ артистов может вернуться
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал чёткую позицию Российской Федерации относительно представителей шоу-бизнеса, которые покинули страну и дискредитируют действия Вооруженных сил РФ из-за рубежа. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал...
28 февраля 2024
Бастрыкин рассказал, что ждёт покинувших Россию звёзд шоу-бизнеса
Представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию и из-за рубежа дискредитирующие действия российской армии, в случае возвращения будут отвечать по закону. Об этом 28 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он предположил, что позиция уехавших представителей...
28 февраля 2024
Киркоров прокомментировал попадание в санкционные списки Австралии
Певец Филипп Киркоров заявил, что попадание в санкционные списки Австралии его не удивило. Артист рассказал об этом журналистам на премии «Золотой граммофон». «Если кому-то от этого легче — ввести санкции, поставить во главу своих проблем Филиппа Киркорова, будь то коалы, жирафы, медведи или кто-то...
26 февраля 2024
Киркоров заявил, что в России его никто не «отменял»
Певец Филипп Киркоров на премии «Золотой граммофон» заявил, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой отменил себя сам. «Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — признался Киркоров, слова которого приводит KP.RU. Звезда российской...
26 февраля 2024
Врачи оценили состояние Бари Алибасова как тяжёлое, но стабильное
Основатель группы «На-На», продюсер Бари Алибасов находится в тяжёлом состоянии после инсульта, сообщил 26 февраля Telegram-канал «112». В публикации уточняется, что врачи диагностировали у него ишемический инсульт, но состояние продюсера стабильное. По данным канала, он находится в сознании и даже...
26 февраля 2024
Политов подтвердил, что Бари Алибасов попал в больницу
Солист группы «На-На» Владимир Политов подтвердил, что продюсер музыкального коллектива, заслуженный артист РФ Бари Алибасов действительно попал в больницу. Об этом он заявил газете «Известия» 25 февраля. Ранее появилась информация о том, что Алибасова госпитализировали в одну из клиник Москвы с...
26 февраля 2024
Телеканал ТНТ перезапустит передачу «Наша Russia»
Руководство телеканала ТНТ решило перезапустить передачу «Наша Russia», заявил гендиректор канала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве. «Человек любит ровно то, что он знает. Всё, чего ему неведомо, он немножко так сторонится. Мы все немножко ксенофобы», — объяснил он, почему на...
25 февраля 2024
В Южно-Сахалинске отменили концерт Арбениной
Организаторы отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, который планировали провести 25 февраля, сообщили журналистам в компании, занимающейся распространением билетов. «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске», —...
25 февраля 2024
Уехавший из России актёр Козловский отправился на заработки в Европу
Лишившийся работы в России актёр Данила Козловский уехал на заработки в Европу, где поставил музыкальное шоу, с которым и отправился в турне. Об этом сообщило издание KP.RU После того, как визит Козловского в США вызвал негативную реакцию, карьера артиста зашла в тупик. Он лишился возможности...
24 февраля 2024