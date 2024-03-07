Ежегодно праздновать Международный женский день в мире начали после Второй Международной конференции социалисток, состоявшейся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин.

Сергей Бобылев/ТАСС

Максим Блинов/РИА Новости

Сергей Бобылев/ТАСС

Одной из целей было добиться всеобщего избирательного права для женщин. Предложение получило единодушную поддержку более 100 женщин из 17 стран, однако дату празднования тогда не зафиксировали.

До 1914 года в разных странах этот день отмечали в различные числа марта.

Максим Блинов/РИА Новости

Сергей Бобылев/ТАСС

В 1914 году женщины России, Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, США, Швейцарии и других стран отметили Международный женский день 8 марта.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днём.

Сергей Бобылев/ТАСС

Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став днём поздравлений женщин, девушек и девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе.

С 1970-го в честь Восьмого марта на обложках журналов для рабочих появились улыбчивые лица ударниц социалистического труда с яркими букетами.

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

В 1989 году со страниц государственных газет торжественно призывали поздравлять женщин и обязательно дарить цветы. Наиболее популярными вариантами подарков в советское время были мимозы, тюльпаны и гвоздики.

Сегодня очевидным лидером стали тюльпаны.