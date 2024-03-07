8 марта: женский праздник с ароматом цветов
Ежегодно праздновать Международный женский день в мире начали после Второй Международной конференции социалисток, состоявшейся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин.
Одной из целей было добиться всеобщего избирательного права для женщин. Предложение получило единодушную поддержку более 100 женщин из 17 стран, однако дату празднования тогда не зафиксировали.
До 1914 года в разных странах этот день отмечали в различные числа марта.
В 1914 году женщины России, Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, США, Швейцарии и других стран отметили Международный женский день 8 марта.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днём.
Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став днём поздравлений женщин, девушек и девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе.
С 1970-го в честь Восьмого марта на обложках журналов для рабочих появились улыбчивые лица ударниц социалистического труда с яркими букетами.
В 1989 году со страниц государственных газет торжественно призывали поздравлять женщин и обязательно дарить цветы. Наиболее популярными вариантами подарков в советское время были мимозы, тюльпаны и гвоздики.
Сегодня очевидным лидером стали тюльпаны.