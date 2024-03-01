В разных регионах России продолжается досрочное голосование на президентских выборах. Избирательные урны добрались в том числе до труднодоступных и отдалённых регионов — на Ямале, в Чукотском автономном округе и Камчатском крае.

Александр Кряжев/РИА Новости Досрочное голосование на стойбище оленеводов в ЯНАО

На Ямале досрочно голосуют вахтовые рабочие на месторождениях и ямальцы, живущие в рыболовецких поселках и оленеводческих стойбищах. Урны для голосования доставляют на вертолётах и снегоходах.

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

На Чукотке к отдалённым и труднодоступным местностям отнесены оленеводческие бригады, рыболовецкие и охотничьи участки, перевалочные базы, полевые отряды научных и иных организаций, а также метеорологические станции и воинские заставы. Также проголосуют 173 избирателя на девяти судах, находящихся в плавании.

Александр Шимоткин/ТАСС Досрочное голосование на выборах президента РФ на Чукотке

Александр Шимоткин/ТАСС

Александр Шимоткин/ТАСС

В Камчатском избиркоме сообщили, что в регионе в организации досрочного голосования будут задействованы 23 участковые избирательные комиссии. При этом избирателям доступны все способы голосования: досрочно, удаленно, с помощью приложения «Мобильный избиратель», лично на участке и другие.

Елена Верещака/ТАСС Досрочное голосование на выборах президента РФ в Камчатском крае

Елена Верещака/ТАСС

Елена Верещака/ТАСС

Выборы президента России в 2024 году впервые пройдут в течение трёх дней. Основное голосование начнётся в пятницу, 15 марта, и завершится в воскресенье, 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.