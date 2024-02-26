Авдеевка полностью зачищена от украинских войск, хотя и сохраняется угроза атак с воздуха. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, в городе остаются несколько сотен мирных жителей, живущих без отопления и водоснабжения. Однако решений о том, что и как восстанавливать в городе, пока не принимается. Работы такого рода могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. Только тогда все гражданские службы смогут включиться в работу.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Также предстоит большая работа по разминированию и разбору завалов. Выполнить её, по словам руководства республики, поможет опыт, накопленный, в том числе, в Мариуполе. А пока жителям людям будут предоставлять жильё взамен утраченной недвижимости либо компенсацию с учётом отработанных ранее механизмов. Здесь тоже пригодится мариупольская практика.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Авдеевка считается старейшим поселением Донбасса — она может похвастаться более чем 240-летней историей. Датой рождения села Авдеевка считается 1778 год, хотя селились люди там и прежде, просто их было слишком мало. Городом она стала в 1957 году после объединения двух одноименных посёлков городского типа. А с апреля 1960 года, когда Совмин УССР принял решение о начале строительства здесь крупнейшего в стране коксохимического завода — моногородом.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

АКХЗ обеспечивал потребности Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и других металлургических комбинатов Украины, а впоследствии стал частью мощного укрепрайона, выстроенного ВСУ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

После начала «Русской весны» в Донбассе несколько месяцев город контролировали ополченцы, но уже в июле 2014-го украинская армия отбила населённый пункт. В результате им достался форпост на передовых позициях — рядом и Донецк, и другой важный город Ясиноватая с железнодорожным узлом. Из Авдеевки ВСУ отправляли диверсионно-разведывательные группы и постоянно обстреливали автомобильные дороги и соседний Донецк.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Битва за неё стала самой долгой и тяжелой за все 10 лет войны на Донбассе, только 19 февраля 2024 г. МО РФ сообщило о взятии города.