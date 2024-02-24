День защитника Отечества по традиции завершился праздничным салютом в Москве. Фейерверк запустили с 16 площадок в 21:00 по московскому времени.

Виталий Невар/РИА Новости

Вечернее небо столицы украсили более 11 тысяч фейерверочных изделий различных цветов. Полюбоваться им можно было во всех округах Москвы.

Лучший обзор открылся в парке Победы на Поклонной горе и на смотровой площадке на Воробьевых горах. В парке Победы для запуска салютов использовали 18 пушек ЗИС-3 калибром 76 мм времён Великой Отечественной войны.

Кирилл Брага/РИА Новости

Кирилл Брага/РИА Новости

По ночному небу разлились фонтаны разноцветных огней в честь Дня защитника Отечества.

Одной из площадок, где можно было наблюдать салют стали Лужники. Там разместили отдельный гвардейский салютный дивизион. Стрельбу вели из специальных самоходных установок на базе автомобиля «КамАЗ». Каждые 20 секунд производились залпы.

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Красочное зрелище длилось около десяти минут. Для праздничного салюта разработали свой сценарий.

В честь праздника в Москве также прошли сотни концертов, в парках и музеях выступали артисты, проводили экскурсии и лекции. Знаковые места столицы украсили флагами Москвы и России.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Алексей Майшев/РИА Новости

Фейерверк в День защитника Отечества организовали в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий. Такое распоряжение дал министр обороны Сергей Шойгу. Помимо столицы, салюты прогремели в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. В городах организовали праздничные салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуском фейерверков.