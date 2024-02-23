В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества — день воинской славы. Своё современное название праздник получил в 1995 году, а начало берёт в 1918 году, когда создали Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения венка

В Москве президент России Владимир Путин опустился на колено и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии также приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся военных училищ. Церемония завершилась маршем роты Почётного караула.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин также возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Его сопровождал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. В мероприятии приняли участие воспитанники кадетского корпуса имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова и представители военных, общественных и волонтерских организаций.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Музее Победы на Поклонной горе прошёл музыкальный марафон «Фанфары Победы — защитникам Отечества!». Порядка 20 творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области выступили в столичном музее. В честь праздника ВДНХ подготовил несколько познавательных мероприятий для детей и взрослых.

Владимир Вяткин /РИА Новости

Владимир Вяткин /РИА Новости

Владимир Вяткин /РИА Новости

Владимир Вяткин /РИА Новости

Насыщенная праздничная программа ожидала и жителей Санкт-Петербурга. Так, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича подготовила сразу два концерта, а в центре «Экспофорум» 23 и 24 февраля проходит культурно-патриотический фестиваль «Русские меняют мир».

В Забайкальском крае и Новосибирске прошли митинги. Так, активисты КПРФ организовали митинг у бюста советскому летчику-асу Александру Покрышкину. А губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил минуту молчания.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Отмечать День защитника Отечества по традиции начали на Дальнем Востоке. В Чите возложили венок к Мемориалу боевой и трудовой славы.

В Калининграде праздник отметили шествием к памятнику 1200 гвардейцам. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев и губернатор области Антон Алиханов возложили цветы и венки к памятнику гвардейцам.

Виталий Невар/РИА Новости

Виталий Невар/РИА Новости

В Анапе открыли мемориал в честь героев, погибших в зоне СВО. Надпись на памятнике гласит «Отдавшим жизни за други своя». Участники мероприятия почтили память погибших бойцов.

Виталий Тимкив / РИА Новости

Виталий Тимкив /РИА Новости

Фейерверк в День защитника Отечества 2024 организуют в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий. Такое распоряжение дал министр обороны Сергей Шойгу. Праздничные салюты пройдут в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Салюты организуют и в других городах.

Виталий Аньков / РИА Новости

Виталий Аньков / РИА Новости Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке

Салют в Москве в День защитника Отечества 2024 планируют провести в Лужниках. В Санкт-Петербурге залпы артиллерийского салюта запустят в 21:00. В центре города также зажгут факелы на Ростральных колоннах, огонь можно будет увидеть с 20:00 до 22:00.

День защитника Отечества символизирует героическую историю Российской армии и Военно-морского флота, а также нерушимую связь всех поколений защитников Родины.