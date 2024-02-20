Как будто в отместку за потерю Авдеевки сегодня Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всего по городу было пять ударов, только теперь американскими системами HIMARS. По Киевскому району ударили снарядами калибра 155 мм.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 г. р., пять человек получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сухо сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. А волонтеры опубликовали видео из города: женщина погибла на пешеходном переходе, осколок снаряда ВСУ попал ей в голову, и ее не стало. Супруг, не обращая внимания на свои раны, держал её на руках, сидя посреди дороги.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По предварительным данным, обстрел велся из района с. Карловка, которое находится северо-западнее бывшего дачного поселка Пески, который наряду с Авдеевкой был одним из крупнейших узлов украинской обороны.

ИА Регнум

Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Так, ракета взорвалась у стены библиотеки им. Крупской в самом центре города, сильно пострадал фасад, отремонтированный в прошлом году. Во дворе здания — огромная воронка глубиной в три метра. Здесь ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. «Я абсолютно уверен, что библиотека не является военным объектом. И я абсолютно уверен, что этот удар прицельный. Почему? Потому что месть за поражения. И ещё потому, что так устроена Украина: это что-то типа религии с человеческими жертвоприношениями», — пишет блогер Донецкий Стрингер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868714" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Кроме того, удар пришелся на Республиканский травматологический центр. Также были повреждены несколько домов по улице Университетская, где находится здание минобразования и науки ДНР. Не пощадили даже детский сад в Куйбышевском районе, вздании повылетали окна, но, к счастью, пострадавших нет.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

4 февраля ВСУ нанесли удар по Лисичанску, тогда жертвами стали 28 человек. Удар пришёлся по пекарне и расположенному рядом кафе, где в выходной день было много посетителей. Под завалами оказались десятки человек.