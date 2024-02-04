Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днём траура в связи с гибелью мирных жителей Лисичанска при ударе со стороны Украины. Жертвами стали 28 человек.

Администрация Лисичанска/ТАСС

Днём 3 января украинские войска обстреляли Лисичанск, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар пришёлся по пекарне и расположенному рядом кафе, где в выходной день было много посетителей. Под завалами оказались десятки человек.

Администрация Лисичанска/ТАСС

Спасатели всю ночь работали на месте трагедии, к утру разобрали примерно 65% разрушенных конструкций. Десять человек удалось спасти, их доставили в больницы.

Юлия Рыкова/ТАСС

Погибли 28 человек: 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Шестеро пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице. Состояние четверых из них крайне тяжёлое.

Администрация Лисичанска/ТАСС

Глава республики Леонид Пасечник заявил, что киевский режим подверг город варварскому обстрелу. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

МЧС России/ТАСС

«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — подчеркнул Пасечник.

Администрация Лисичанска/ТАСС

В Луганске раненых посетила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Она отметила, что Центр медицины катастроф проконсультировал врачей по лечению раненых. Их готовы принять федеральные клиники, ситуацию держит на личном контроле глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Администрация Лисичанска/ТАСС

Администрация Лисичанска/ТАСС

На трагедию откликнулись руководители других российских регионов. Соболезнования Лисичанску выразили, в частности, губернаторы Херсонской и Белгородской областей Владимир Сальдо и Вячеслав Гладков, глава Татарстана Рустам Минниханов.

Следственный комитет России приступил к расследованию обстоятельств обстрела Лисичанска украинскими войсками.

Как сообщало ИА Регнум, Лисичанск был освобождён от украинских войск летом 2022 года.