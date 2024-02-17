17 февраля в Тюмени в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024 состоялся марафон по лыжным гонкам классическим стилем на 50 км. В гонке принимали участие более 80 спортсменов. Безусловным фаворитом до начала соревнований считался трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

РИА Новости/Павел Бедняков Сергей Ардашев — серебряная медаль, Александр Большунов — золотая медаль, Савелий Коростелев — бронзовая медаль

27-летний спортсмен не проигрывает в личных гонках с марта 2023 года. Тогда он занял третье место в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России. В Тюмени 17 февраля Большунов пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков Сергей Ардашев

РИА Новости/Павел Бедняков

Второе место занял 25-летний Сергей Ардашев, который является чемпионом мира среди молодёжи. Он отстал от победителя на 0,4 секунды.

Замкнул тройку 20-летний Савелий Коростелёв, отставание которого составило 0,6 секунды.

РИА Новости/Павел Бедняков Илья Семиков

РИА Новости/Павел Бедняков Александр Большунов, занявший первое место

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков Александр Большунов

РИА Новости/Павел Бедняков Евгений Белов

В первой десятке финишировали также Константин Тиунов (+0,9), Илья Семиков (+1,0), Алексей Червоткин (+1,4), Евгений Белов (+4,1), Дмитрий Жуль (4,4), Денис Спицов (9,9) и Александр Гребенько (+23,4).

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион Сергей Устюгов занял 20-е место, отстав от Большунова почти на четыре минуты.

«Спартакиада прошла на одном дыхании, все задачи выполнены. Погода была достаточно экстремальная. Я не то чтобы был уверен в финише, знал, что могу выиграть», — прокомментировал Большунов свою победу.

Зимняя Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. В ней принимают участие 2500 спортсменов, которые разыгрывают 107 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.