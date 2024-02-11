Сборная Катара второй раз подряд стала победителем Кубка Азии по футболу, одержав победу со счётом 3:1 над Иорданией в финальном матче на домашней арене.

Три победных гола забил один игрок — нападающий Акрам Афиф. У иорданцев мячом в воротах отличился нападающий Язан аль-Наймат.

ТАСС/AP Photo/Hussein Sayed

ТАСС/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС/AP Photo/Thanassis Stavrakis

ТАСС/AP Photo/Hussein Sayed

ТАСС/AP Photo/Thanassis Stavrakis

ТАСС/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Так сборная Катара выиграла Кубок Азии во второй раз подряд. Иордания впервые в истории команды оказалась в финале соревнования. Катар стал победителем и предыдущего турнира 2019 года.

Афифа признали лучшим бомбардиром турнира за восемь забитых голов.

Впервые матчи Кубка Азии состоялись в 1956 году. Последний завершившийся турнир стал 18-м по счёту, рекордсменом по победам является Япония, на счету которой четыре титула. Следующий Кубок Азии пройдёт в 2027 году в Саудовской Аравии.