7 февраля 2014 года в Сочи открылись Олимпийские игры, вошедшие в историю олимпийского движения как одни из лучших. Спустя десятилетие в Челябинске практически в тот же день стартовала Всероссийская зимняя Спартакиада лучших спортсменов страны.

Сергей Бобылев/ТАСС

Первая зимняя Спартакиада народов СССР прошла в 1962 году, последняя — в 1990 году. Торжественное открытие нынешней Спартакиады состоялось на челябинской ледовой арене «Трактор». В полуторачасовом шоу приняли участие сотни акробатов, гимнастов и танцоров, вокальные коллективы. Красной нитью прошла тема потенциала российского спорта и спортсменов. На церемонии открытия выступил олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, фигурист Алексей Ягудин.

Сергей Бобылев/ТАСС Спринт. Женщины. 7,5 км. Ульяна Нигматуллина (Тюменская область)

Сергей Бобылев/ТАСС Певец Niletto (Данил Прытков

Сергей Бобылев/ТАСС

Цель возрождённого состязания — возрождение традиций и параллельно смотр готовности регионов, уровня взаимодействия между ними и федеральным центром. Подготовка к зимним стартам была серьёзной. Соревнования пройдут в пяти регионах России, Челябинская область стала основной площадкой. На Южном Урале пройдут состязания по конькобежному спорту, шорт-треку, хоккею, фигурному катанию на коньках, биатлону, горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду.

Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Бобылев/ТАСС Спринт. Мужчины. 10 км. Антон Смольский (Белоруссия)

Сергей Бобылев/ТАСС Спринт. Мужчины. 10 км. Евгений Смирнов (Санкт-Петербург) и Александр Логинов (Тюменская область)

В Челябинск прибыли не только активные сильнейшие спортсмены со всей страны, но и легенды советского и российского спорта: шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова и многие другие. Официальный старт Спартакиаде дали министр спорта России Олег Матыцын, губернатор региона Алексей Текслер и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Сергей Бобылев/ТАСС Спринт. Мужчины. 10 км. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край)

Сергей Бобылев/ТАСС Спринт. Мужчины. 10 км. Кирилл Бажин (Свердловская область)

Сергей Бобылев/ТАСС Спринт. Женщины. 7,5 км. Анастасия Гореева

«Мы были свидетелями фантастической церемонии открытия. Это — часть спорта, потому что задача спорта — не только результаты, не только победы, но и формирование культуры, уважения к традициям, гордости за свою страну, регионы, учителей. И всё это дополняет Спартакиады особой атмосферой. С нами ветераны спорта, олимпийские чемпионы. Они — пример для подражания, потому что Россия и СССР всегда были лидерами мирового спорта, всегда задавали стандарты в развитии. Желаю всем успеха, процветания и новых побед», — заявил министр спорта в обращении к собравшимся.

Зимняя Спартакиада сильнейших собрала 2500 участников, которые разыграют 107 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта. Среди них — звёзды мировой величины: лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов, биатлонисты Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Логинов, фигуристы Марк Кондратюк, Александра Степанова, Иван Букин, шорт-трекисты Семён Елистратов и Екатерина Алдошкина, конькобежцы Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова и многие другие. В каждом виде борьба будет конкурентной и напряжённой.