Лос-Анджелес, США, 5 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения премии Grammy. Четвёртый год подряд её проводил южноафриканский комик, актёр и телеведущий Тревор Ноа.

ТАСС/EPA Певица Билли Айлиш

Выбирали лучших музыкальных триумфаторов года члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Главный приз за песню года получила американская певица Билли Айлиш, чья композиция — What Was I Made For — стала заглавным треком к фильму «Барби». В этой категории Айлиш обошла других известных исполнительниц — Тейлор Свифт, Лану Дель Рей, Майли Сайрус и Дуа Липу.

Другие победители Grammy-2024

Лучшим новым артистом по версии «Грэмми» стала соул-певица и автор песен Виктория Моне. В номинации были также представлены певица Грейси Абрамс, исполнитель Фред Эгейн из Великобритании, американская рэп-исполнительница Айс Спайс, музыканты Джелли Ролл и Ноа Каан, певица Коко Джонс и дуэт The War and Treaty.

ТАСС/AP Photo/Chris Pizzello Вручении статуэтки певице Виктории Моне

Лучшим альбомом признан Midnights Тейлор Свифт, а лучшим сольным исполнением в стиле поп-музыки — Flowers Майли Сайрус.

Grammy за лучшую песню в стиле R&B (ритм и блюз) завоевала исполнительница SZA (настоящее имя — Солана Имани Роу).

Также победителями в жанровых номинациях стали The Beatles — I’m Only Sleeping (за лучшее музыкальное видео), Людвиг Йоранссон (за лучший саундтрек для визуальных медиа — «Оппенгеймер»), Бретт Морген (за лучший музыкальный фильм) и другие.

Особенности Grammy-2024

В новом сезоне для определения лауреатов премии Grammy организаторы добавили три новые категории — «Лучшее африканское музыкальное исполнение», «Лучший альтернативный джазовый альбом» и «Лучшая данс-поп-запись», а количество номинантов в категориях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист» сократили с десяти до восьми.

ТАСС/by Richard Shotwell/Invision/AP

Кроме того, на выбор всех судей конкурса вынесли две категории: «Продюсер года, неклассический» и «Автор песни года, неклассический». Претерпели изменения к требованию об участии в номинации «Лучший музыкальный фильм» — отменено требование о том, что проект должен включать не менее 51% материала, основанного на исполнении.

Скандалы и неожиданности Grammy-2024

Неожиданностью 66-й церемонии вручения Grammy стало личное присутствие Тейлор Свифт. СМИ сообщают, что в самый последний момент певица отменила свои планы и смогла посетить церемонию вручения премии.

Не совсем повезло американскому реперу Киллеру Майку (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер): сразу после вручения трёх наград (за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение за композицию Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael) его арестовали полицейские. СМИ отмечали, что музыканта взяли под арест за мелкое правонарушение, которое не связано с церемонией вручения Grammy.

От Рихтера до Горбачёва: наши победители Grammy

Премия Grammy была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в 1958 году. Идея её создания родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название Grammy, и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофончик).

Первое вручение премии Grammy состоялось в 1958 году. Церемонию открывал Фрэнк Синатра, впоследствии дважды удостоенный этой награды. Grammy в разных номинациях получали российские и советские музыканты — Юрий Башмет, Гидон Кремер и Максим Венгеров и другие.

Первым советским музыкантом, который получил Grammy, стал пианист Святослав Рихтер. Его выступления в сопровождении Филадельфийского и Чикагского симфонических оркестров пользовались в США большой популярностью.

В газете New York Herald Tribune писали о его концертах: «Рихтер действительно является величайшим пианистом нашего времени, мастером-музыкантом и мастером-пианистом. <…> Рихтер полностью оправдал самые большие ожидания. <…> Он феноменальный артист».

В 1961 году Рихтера наградили Grammy за исполнение Концерта для фортепиано с оркестром №2 Иоганнеса Брамса. В следующие годы музыканта номинировали ещё 11 раз, но больше награду ему не вручали.

В 2004 году премию «Грэмми» в номинации «Лучший текстовый альбом для детей» получил бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.

«Он озвучил текст в сборнике музыкальных сказок «Петя и волк». Вместе с Горбачёвым над альбомом работали бывший президент США Билл Клинтон и итальянская актриса Софи Лорен. Музыку к сказке записал Российский национальный оркестр. Он стал первым в России коллективом, который получил «Грэмми», — информирует портал «Культура. ру».

Самым молодым из россиян, которые получали премию «Грэмми», стал пианист Даниил Трифонов, первым в мире записавший диск со всеми этюдами Ференца Листа.

Музыканта впервые номинировали на приз еще в 2014 году, когда ему было 23 года. Тогда Трифонов претендовал на победу сразу в двух номинациях — «Лучший сольный инструментальный альбом» и «Лучший классический компендиум». В список номинантов Трифонова включили и в следующем, 2015 году. Однако «Грэмми» он получил только через три года, на юбилейной, 60-й церемонии вручения премии. Пианист удостоился награды в номинации «Лучший классический инструментальный сольный альбом».

The Times назвала его самым блестящим пианистом современности.