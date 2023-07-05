Без света, но с надеждой. Как живёт Лисичанск через год после освобождения

Лисичанск был освобождён от украинских войск год назад. Жарким летом, под палящим июльским солнцем было объявлено о контроле над городом, а затем о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. К сожалению, на этом война для одного из старейших городов «угольного» Донбасса не закончилась. Лисичанск продолжает жить в «красной зоне».

Иван Шилов ИА Регнум

Попасть в город довольно непросто, в том числе для журналистов. Местные жители, конечно, могут свободно проезжать домой, предъявляя прописку, а вот по остальным вопросам следует обращаться в органы гражданской власти и военные структуры. Всё из-за близости фронта: боевые действия вернулись на некоторую часть территории ЛНР осенью прошлого года, и по Лисичанску тоже продолжает «прилетать», мирные жители получают ранения и погибают. Тяжёлые разрывы и выстрелы слышно в разных районах города, несмотря на его протяжённость.

В связи с военной обстановкой и восстановление идёт не так быстро, как хотелось бы. Сейчас город обеспечен газом, электроснабжение удалось вернуть приблизительно на 30%. Самая тяжёлая ситуация с водой, её по-прежнему практически нет, а сама по себе проблема комплексная. Во-первых, нет возможности подавать воду из зоны обстрелов. Во-вторых, лисичанские сети водоснабжения нуждаются в тотальном обновлении, так как трубы не ремонтировались десятки лет, ещё со времён Советского Союза. Начать масштабные работы, как, например, в Луганске, опять же не получается из-за постоянных обстрелов. В итоге получается замкнутый круг, в котором люди вынуждены выкручиваться как умеют.

Частично потребности сейчас стараются закрывать водовозками: есть графики, по которым они приезжают в разные микрорайоны. Так, в одном из посёлков набрать воду можно по понедельникам и четвергам, рассказывает местная жительница Валентина. «Но это только чтобы попить и техническая вода. Набирать на полив огорода никто не даст, конечно. Нам повезло сейчас, что дожди прошли, как дальше будет, даже не знаю. В прошлом году всё на жаре погорело», — отмечает женщина.

В целом спустя год после освобождения можно сказать, что Лисичанск понемногу оправляется от последствий боевых действий. Конечно, в городе по-прежнему видны разрушения: разбитые здания многоэтажек и частных домов, выбитые стёкла, разбомбленные учреждения. Но по сравнению с зимой, когда мы здесь были в последний раз, местных жителей стало заметно больше, во дворах играют дети, а городские власти стараются налаживать жизнь хотя бы небольшими шагами.

«Проблема у нас большая — это электроэнергия и вода, ведь всё было разрушено укрофашистами. Планы по восстановлению были серьезные, у нас есть хороший спонсор — Татарстан. Но в данный момент мы находимся в «красной зоне», и сюда они просто не заходят. Я их понимаю: техника зайдёт, и её просто уничтожат. Поэтому делаем своими силами, пытаемся, дали в части районов города воду и электроэнергию. Открыли МФЦ, открыли Пенсионный фонд, люди получают российскую пенсию, у нас есть отделения почты, вывозим мусор. Живём под обстрелами каждый день, умирают люди. Идёт война, мы на передовой, и тут жизнь сложная», — делится итогами годовой работы и. о. мэра Лисичанска Андрей Скорый.

Виктория Толкачева ИА Регнум Новый МФЦ разместился на первом этаже дома, еще хранящего следы обстрелов города

Так как ситуация в городе не дает возможности запустить и работу тех немногочисленных предприятий, которые работали до зимы 2022 года, людям стараются помогать гуманитаркой. Ещё с момента освобождения в Лисичанск поехали колонны самых разных гуманитарных грузов от организаций, фондов, частных лиц. Сейчас поддержка оказывается более централизованно: на территории города и близлежащих посёлков открыты десять гуманитарных центров. Новодружеск, Приволье, Волчеяровка, Белая гора, микрорайоны внутри Лисичанска обеспечиваются гуманитаркой в равной степени.

«В таких центрах люди получают продукты, средства гигиены, для погорельцев привозят предметы первой необходимости, такие как постельное белье, посуда, хозяйственные вещи, — поясняет исполнительный секретарь Лисичанского отделения «Единой России» Андрей Сёмченко. — К нам приходит помощь из самых разных источников. Вся она аккумулируется в одном месте и распределятся, чтобы было всё более-менее честно и поровну. Хаотичной раздачи помощи сейчас нет. Мы попробовали этот вариант и увидели, что всё должно быть централизованно, чтобы каждый пришел и одинаковое количество получил».

Помимо этого, помощь оказывают волонтёры, в одном из микрорайонов города стоят палатки представителей двух известных организаций. Местные жители могут там зарядить телефоны, выпить чаю, пообщаться, нередко получить какую-то дополнительную гуманитарную помощь.

«Люди спрашивают в основном о бытовых проблемах: с газом, светом, водой, когда дадут. Но бывают вопросы на совершенно разные темы, например, как перевезти котов, спрашивают про ходунки для инвалидов или памперсы для взрослых, — рассказывает Николай, работающий в одной из таких палаток. — Наши работники — местные, они живут в тех же условиях, что и люди, которые к нам приходят, сталкиваются с такими же проблемами, живут в окрестных домах».

Одна из самых важных решаемых проблем — это получение российского паспорта. По словам и. о. мэра, отделение Федеральной миграционной службы до сих пор не открыто в Лисичанске тоже из-за вопросов безопасности. Администрация города решила это пока так: можно записаться в очередь и выехать в ФМС Северодонецка, для чего выделяется специальный автобус.

Кроме того, отправка людей на паспортизацию проходит через те самые гуманитарные центры. Однако такой путь подачи документов не самый быстрый, появление отделения ФМС на месте значительно упростило бы жизнь лисичанам, которые сейчас сражаются за место в очереди в многофункциональный центр. Он наконец-то заработал, и жители на месте могут оформить ИНН, СНИЛС, материнский капитал, единое пособие от 0 до 17 лет, ОМС, хотя испытание это не из простых. Центр один, людей много, поэтому попасть туда можно только через длинную очередь и большие нервы.

Но город живет не только бытовыми проблемами.

Еще 12 мая, в День Республики, в микрорайоне РТИ был открыт новый памятник, посвященный «всем павшим и живым, воевавшим с 2014 года за Русский мир». Андрей Скорый, сам воевавший и вернувшийся в родной город спустя восемь лет, считает, что такие памятники необходимы, чтобы люди не забывали своих героев.

Виктория Толкачева ИА Регнум Памятник ополченцам, защищавшим Лисичанск

Кроме этого, отмечаются и личные подвиги, вклад ещё первых ополченцев Лисичанска в защиту родного края. В День освобождения ЛНР, 3 июля, в одном из городских дворов была открыта мемориальная доска в память об Антоне Кучерявом, погибшем вместе с товарищами 23 июля 2014 года недалеко от шахты им. Мельникова. Мужчину похоронили вместе с другими ополченцами в братской могиле, и с того момента ежегодно в день гибели родственники вспоминали здесь своих ушедших близких. Собрались и теперь небольшим кругом.

Виктория Толкачева ИА Регнум Мемориальная доска у подъезда родного дома ополченца Антона Кучерявого

«Наш сын — один из многих, очень многих неравнодушных патриотов, вставших на защиту своего города, своих детей, своей страны. Он жил в этом доме, гулял со своими мальчиками здесь, был добрый, хороший семьянин, но когда пришла беда в наш город, он не остался равнодушным. Такие, как Антон, тоже оставляли свои семьи, матерей, детей, уходили воевать, потому что это были настоящие мужчины», — рассказывает мать погибшего ополченца Неля Михайловна.

Так и живут прифронтовые города Донбасса: одной рукой приходится воевать, другой — строить основу мирной жизни, за которой маячит желанное светлое будущее. Лисичанск — не исключение. После суровой зимы в тяжёлых условиях без отопления здесь заметно прибавилось машин на улицах, открылись магазины, на небольших рынках идет торговля. А раз люди возвращаются домой, значит и город возродится к жизни.