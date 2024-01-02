Москва, 2 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Дизельные подлодки проекта 667 «Лада» «Кронштадт» и «Великие Луки» передадут Военно-морскому флоту (МВФ) РФ в этом году. Об этом говорится в Telegram-канале «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК).

Иван Шилов ИА Регнум

«Корабелы ОСК продолжают испытания двух подлодок проекта 677 «Лада»: «Кронштадт» и «Великие Луки», передача которых запланирована на 2024 год», — говорится в телеграм-канале корпорации.

Как передавало ИА Регнум, о заложении двух дизельных подлодок проекта «Лада» стало известно 25 мая 2022 года.

Госконтракт на строительство подлодок проекта 677 был заключен между АО «Адмиралтейские верфи» и Министерством обороны РФ в июне 2019 года.

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и признаны самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями.

Головная подлодка проекта 677 — «Санкт-Петербург» — после опытной эксплуатации была принята в состав ВМФ России в сентябре 2021 года. В апреле 2022 года на полигонах Финского залива завершился второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» (проект 677 «Лада»).