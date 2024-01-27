27 января 1944 года Ленинград полностью освободили от фашистских оккупантов. Нацисты окружили город всего через три месяца после начала Великой Отечественной войны с помощью финских войск. Единственной связью ленинградцев с возможностью спастись оставалось огромное Ладожское озеро. Горожане были уверены, что советская армия скоро спасёт их, но блокада продлилась 872 дня.

27 января 2024 года исполнилось ровно 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Значимое историческое событие отметили памятными мероприятиями во многих городах России, но центром исторической памяти навсегда останется Санкт-Петербург.

Александр Демьянчук/ТАСС Церемония возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге

В этот день президент России Владимир Путин прибыл на Пискарёвское кладбище города, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. Кладбище представляет собой скорбный памятник, это самое большое захоронение жертв войны, на 26 гектарах которого расположены 186 братских могил с 420 тысячами жителей военного Ленинграда и 70 тысячами советских воинов, шесть тысяч индивидуальных воинских могил. Глава государства также возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке в городе Кировске Ленинградской области

Константин Завражин/РИА Новости

В честь 80-летия Троицкий мост подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы. Пролёты переправы подсветят оливковым цветом, символизирующим победу, а опоры — зелёным, символизирующим жизнь. Памятную подсветку будут включать в тёмное время суток вместе с наружным освещением.

Вечером 27 января Путин совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко торжественно открыли Гатчинский мемориал жертвам нацистского геноцида «Мирным гражданам Советского Союза». В основе мемориала — стела, на вершине которой фигура матери с детьми. Особенностью памятника стали 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий. Проект мемориального комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина в 2022 году одобрили ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.

Павел Бедняков/РИА Новости Церемония открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Павел Бедняков/РИА Новости

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Павел Бедняков/POOL/ТАСС

В Москве тысячи активистов и волонтёров почтили память жертв блокадного Ленинграда. Собравшиеся возложили цветы к монументу Ленинградский фронт в Парке Победы. В Александровском саду и в концертном зале правительства на Новом Арбате состоялись памятные акции, участие в которых приняли ветераны войны, блокадники и их родственники, ветераны боевых действий и волонтёры. Центральным событием стало возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятному знаку «Город-герой Ленинград».

Станислав Красильников/РИА Новости Памятная акции в парке Победы на Поклонной горе по случаю годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Станислав Красильников/РИА Новости

Станислав Красильников/РИА Новости

В Крыму также провели памятные мероприятия. На центральной площади Керчи минутой молчания почтили память жертв войны, к пантеону Славы, где захоронены капсулы с землёй из 12 городов-героев, возложили десятки гвоздик. В Феодосии прошла акция «Блокадный хлеб», во время которой волонтёры раздавали хлеб в Комсомольском парке и на привокзальной площади, в общей сложности вручив местным жителям тысячу порций. В городе также состоялись тематические лекции, конференции и выставки, позволяющие сохранить историческую память народа.

Константин Михальчевский/РИА Новости Памятная акция «Блокадный хлеб» в Крымской республиканской библиотеке. Симферополь

Константин Михальчевский/РИА Новости

В Липецкой области прошла похожая акция. Жителям сёл региона раздали порции хлеба, а детям рассказали, как в блокадном Ленинграде формировались объёмы выдаваемой пищи.

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В Екатеринбурге к барельефу «Блокада Ленинграда» и к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе возложили цветы. На церемонии присутствовали около 250 ветеранов, волонтёров и активистов. В Свердловской области сейчас живут 166 человек, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда». В честь памятной даты в городе открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда», на которой представили образцы документов и фотографий с фактами о блокаде и героизме его защитников.

Павел Лисицын/РИА Новости Церемония возложения цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге

Павел Лисицын/РИА Новости

Павел Лисицын/РИА Новости

Снятие блокады Ленинграда началось 18 января 1943 года с наступлением советских войск, прорвавших фашистское окружение. Тогда советским воинам удалось установить связь с осаждённым городом, а его защитники и жители обрели возможность получить продовольствие и медикаменты. Ожесточённые бои продолжались до освобождения последних окраинных районов Ленинграда 27 января 1944 года.