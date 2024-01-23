Начало года в Париже — традиционный сезон Недель haute couture, высокой моды. Сперва — мужской (она проходила с 16 по 21 января), после чего сразу стартовали показы коллекций женской одежды.

ТАСС/Julien Reynaud/APS-Medias Модель Наталья Водянова

По давно сложившейся традиции Недели моды посещают известные личности — либо в качестве гостей, либо в роли полноценных участников демонстраций коллекций. Так, например, на показе Schiaparelli засветились российская супермодель Наталья Водянова и американская певица и актриса Дженнифер Лопес.

ТАСС/Zabulon Laurent/ABACA Певица Рианна

ТАСС/ABACA Актриса Аня Тейлор-Джой

ТАСС/Berzane Nasser/ABACA Певица Дженнифер Лопес

ТАСС/ Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA Актриса Зендея

Журналисты не преминули заметить, что Наталья выглядела стильной, но усталой (злые языки списывают подавленное настроение на следование диете по группе крови, которой Водянова увлекается в последние десять лет).

ТАСС/Zabulon Laurent/ABACA Певица Рианна

ТАСС/Zabulon Laurent/ABACA Актриса Натали Портман

ТАСС/ Berzane Nasser/ABACA Актриса Хантер Шафер

ТАСС/Berzane Nasser/ABACA Актриса Белла Торн

Судя по отчёту Daily Mail, Джей Ло удивила не столько своим нарядом, сколько странноватыми солнцезащитными очками с прикреплёнными бровями.

По сравнению с необычным образом Лопес, наряд, который выбрала певица и звезда фильмов о Человеке-Пауке Зендая, выглядел вполне классическим (чёрная водолазка и чёрная юбка), если бы не шлейф, больше напоминавший хвост.

Коллега Зендаи по цеху, певица Рианна посетила показ бренда Christian Dior и ресторан Siena, что исправно «протоколировали» папарацци. Но гвоздём программы, судя по всему, оказалась случайная встреча Рианны и актрисы Натали Портман перед показом Дома Диора.

Как сообщали присутствовавшие при этом репортёры Page Six, Рианна, увидев любимую актрису, громко поприветствовала Портман, назвав ту (в примерном переводе) «одной из самых горячих стерв Голливуда». По всей видимости, Натали восприняла это как комплимент, назвав Рианну своей любимой исполнительницей.