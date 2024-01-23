От Джей Ло до Натальи Водяновой: звёзды на Неделе высокой моды в Париже
Начало года в Париже — традиционный сезон Недель haute couture, высокой моды. Сперва — мужской (она проходила с 16 по 21 января), после чего сразу стартовали показы коллекций женской одежды.
По давно сложившейся традиции Недели моды посещают известные личности — либо в качестве гостей, либо в роли полноценных участников демонстраций коллекций. Так, например, на показе Schiaparelli засветились российская супермодель Наталья Водянова и американская певица и актриса Дженнифер Лопес.
Журналисты не преминули заметить, что Наталья выглядела стильной, но усталой (злые языки списывают подавленное настроение на следование диете по группе крови, которой Водянова увлекается в последние десять лет).
Судя по отчёту Daily Mail, Джей Ло удивила не столько своим нарядом, сколько странноватыми солнцезащитными очками с прикреплёнными бровями.
По сравнению с необычным образом Лопес, наряд, который выбрала певица и звезда фильмов о Человеке-Пауке Зендая, выглядел вполне классическим (чёрная водолазка и чёрная юбка), если бы не шлейф, больше напоминавший хвост.
Коллега Зендаи по цеху, певица Рианна посетила показ бренда Christian Dior и ресторан Siena, что исправно «протоколировали» папарацци. Но гвоздём программы, судя по всему, оказалась случайная встреча Рианны и актрисы Натали Портман перед показом Дома Диора.
Как сообщали присутствовавшие при этом репортёры Page Six, Рианна, увидев любимую актрису, громко поприветствовала Портман, назвав ту (в примерном переводе) «одной из самых горячих стерв Голливуда». По всей видимости, Натали восприняла это как комплимент, назвав Рианну своей любимой исполнительницей.