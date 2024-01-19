19 января Русская православная церковь (и некоторые другие поместные церкви, которые придерживаются юлианского календаря) отмечает один из главных праздников года — Богоявление или Крещение Господне.

Павел Лисицын/РИА Новости

В храмах в этот день проходят торжественные службы.

А на замерзших реках и других водоёмах устраивают «иордани» — полыньи, воду в которой в крещенский сочельник и сам праздник освящают настоятели храмов. Такая, крещенская или богоявленская вода считается святой.

Алексей Даничев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

В одном из песнопений праздника говорится: «Днесь вод освящается естество» — в день Крещения Господня освящается вся водная стихия.

Еще одна, пожалуй, более известная примета праздника — купание в проруби.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

Ныряние в ледяную воду на Крещение — конечно, обычай не церковный, по сути не религиозный, и как говорят священники, сравнительно недавний. Он, конечно, не греховен сам по себе (достаточно посмотреть, как в полынью ныряют и священники), и даже полезен.

Александр Кряжев/РИА Новости

Главное — не погружаться в прорубь выпивши или страдая болезнями, при которых резкое переохлаждение может оказаться роковым.

Но при соблюдении необходимых правил, праздник ничто не омрачит — даже если на Крещение нет ни полагающихся морозов, ни даже льда на реках.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Так, например, было в селе Терпенье Запорожской области. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы и местные власти устроили праздничные гуляния.

ИА Регнум

ИА Регнум

Перед сельчанами выступили музыканты, в том числе, единственный в России артист, работающий в жанре праздничных колокольных звонов, руководитель проекта «Соловьи России Русские колокола» Вадим Мартовой (известный как «фронтовой звонарь»).

ИА Регнум

В концерте участвовали и коллективы и исполнители из Запорожской области — хор «Тавричанка» из Акимовского района, Валентин Филатов с произведением «Чистые пруды», а также хоровой коллектив «Берегиня» из Кирилловского сельского поселения под руководством Аллы Ванкевич.