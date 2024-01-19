«Днесь вод освящается естество»: Россия отмечает Крещение Господне
19 января Русская православная церковь (и некоторые другие поместные церкви, которые придерживаются юлианского календаря) отмечает один из главных праздников года — Богоявление или Крещение Господне.
В храмах в этот день проходят торжественные службы.
А на замерзших реках и других водоёмах устраивают «иордани» — полыньи, воду в которой в крещенский сочельник и сам праздник освящают настоятели храмов. Такая, крещенская или богоявленская вода считается святой.
В одном из песнопений праздника говорится: «Днесь вод освящается естество» — в день Крещения Господня освящается вся водная стихия.
Еще одна, пожалуй, более известная примета праздника — купание в проруби.
Ныряние в ледяную воду на Крещение — конечно, обычай не церковный, по сути не религиозный, и как говорят священники, сравнительно недавний. Он, конечно, не греховен сам по себе (достаточно посмотреть, как в полынью ныряют и священники), и даже полезен.
Главное — не погружаться в прорубь выпивши или страдая болезнями, при которых резкое переохлаждение может оказаться роковым.
Но при соблюдении необходимых правил, праздник ничто не омрачит — даже если на Крещение нет ни полагающихся морозов, ни даже льда на реках.
Так, например, было в селе Терпенье Запорожской области. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы и местные власти устроили праздничные гуляния.
Перед сельчанами выступили музыканты, в том числе, единственный в России артист, работающий в жанре праздничных колокольных звонов, руководитель проекта «Соловьи России Русские колокола» Вадим Мартовой (известный как «фронтовой звонарь»).
В концерте участвовали и коллективы и исполнители из Запорожской области — хор «Тавричанка» из Акимовского района, Валентин Филатов с произведением «Чистые пруды», а также хоровой коллектив «Берегиня» из Кирилловского сельского поселения под руководством Аллы Ванкевич.