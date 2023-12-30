На берегу Оби в Новосибирске утром 29 декабря было шумно: местные сапсёрферы в ярких и разнообразных новогодних костюмах совершили массовый заплыв. Например, организатор мероприятия, президент Федерации сапсёрфинга области Евгений Попов выбрал костюм Супермена.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Заплыв стартовал в 11 утра. Спортсменам сопутствовала солнечная ясная погода. Однако вот ветер был будто против мероприятия, разгоняя волны и закручивая вихри. Но вооружённые вёслами сапсёрферы активно выгребали даже против течения.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Участники заплыва не забыли позаботиться о собственной безопасности, надев под супергеройские облики гидрокостюмы, свитера, шапки и перчатки. На сапах проплыли Деды Морозы, Снегурочки, Петрушки, барышня в кокошнике. Супермен так и остался одиноким.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Чтобы не упасть в воду, многие совершили заплыв на коленях. На яркий заплыв ушёл час, после чего спортсмены отогревались глинтвейном.