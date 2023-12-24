В Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 21 по 24 декабря прошёл ежегодный чемпионат России по фигурному катанию, который исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) признал эталонным.

Донат Сорокин/ТАСС Анастасия Мишина и Александр Галлямов

В первый день соревнования, 21 декабря, короткие программы представили мужчины, спортивные пары, а также свой ритм-танец показали танцоры на льду. Лидером по итогам первого соревновательного дня среди мужчин стал Владислав Дикиджи. В спортивных парах лидерство захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

Сергей Бобылев/ТАСС Софья Муравьева (2 место), Аделия Петросян (1 место), Камила Валиева (3 место)

РИА Новости/Александр Вильф Камила Валиева

Донат Сорокин/ТАСС Александра Степанова и Иван Букин

На следующий день, 22 декабря, спортсмены соревновались в произвольной программе. В танцах на льду первое место одержали лидировавшие Александра Степанова и Иван Букин. Золото в одиночном мужском катании забрал фигурист Евгений Семененко, а Дикиджи, лидировавший в короткой программе, получил серебро.

Сергей Бобылев/ТАСС Софья Муравьева

Также в этот день свою короткую программу откатали женщины-одиночницы, по итогам которой промежуточное первое место заняла Камила Валиева.

Сергей Бобылев/ТАСС TASS Владислав Дикиджи и Евгений Семененко

Сергей Бобылев/ТАСС Аделия Петросян

Сергей Бобылев/ТАСС Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

23 декабря на ледовую арену вышли спортивные пары. Первое место занял дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, на втором месте фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на третьем — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Сергей Бобылев/ТАСС Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

И завершился чемпионат произвольной программой в женском одиночном катании. Золото получила фигуристка Аделия Петросян, серебро — Софья Муравьёва, бронзу — Камила Валиева.

Церемония награждения проходит 24 декабря. В этот же день призёры и финалисты чемпионата выйдут на лёд с показательными выступлениями.