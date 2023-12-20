На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 19 декабря местное издание Iceland Monitor.

Icelandic Coast Guard/Global Look Press

Icelandic Coast Guard/Global Look Press

Этот вулкан напоминал о себе в 2021 и 2022 годах, но нынешнее извержение исландские сейсмологи считают сильнейшим за последние годы, и отмечают, что извержение может полностью уничтожить соседний городок Гриндавик, где сейчас живёт около 3 тысяч человек.

Лава и газ выходят из трещины, длина которой достигла четырёх километров, сообщает ТАСС со ссылкой на исландскую телерадиокомпанию RUV.

Трещина очень быстро распространяется и уходит на юго-запад. Сейчас лава находится примерно в 2,5 км к северу от Гриндавика, сообщил геофизик Норвежского метеорологического агентства Бенедикт Офейгссон.

Icelandic Coast Guard/Global Look Press

Icelandic Coast Guard/Global Look Press

Руководитель отдела стихийных бедствий Исландского метеорологического управления Кристин Йонсдоттир считает, что подобные извержения с расколом земной коры, могут длится несколько месяцев, а не недель.

Icelandic Coast Guard/Global Look Press

Наиболее известным случаем вулканической активности в Исландии в новейшее время считается извержение подлёдного вулкана Эйяфлатлайёкудль в марте–апреле 2010 года. Тогда, из-за огромного объема пепла, выброшенного «огненной горой», было нарушено воздушное сообщение практически во всех странах Европы, а в России привело к ограничению авиаперелётов.