Как Россия смотрела «Итоги года с Владимиром Путиным»
Президент Владимир Путин подвёл итоги уходящего 2023 года, пообщавшись с представителями российской и международной прессы и ответив на вопросы из регионов. В этом году два традиционных формата — прямую линию и большую пресс-конференцию объединили в одну беседу, которая продлилась более четырёх часов.
В предыдущий раз такой формат общения был опробован в 2021 году.
За это время президент ответил на 67 вопросов — как от тех, кто непосредственно присутствовал в зале на шестьсот мест в московском Гостином дворе, так и от людей со всех концов страны.
Всего к началу эфира поступило более 2 млн вопросов от россиян — через специально созданный сайт moskva-putinu.ru в виде текста или видео, через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Только через кол-центр Общероссийского народного фронта поступило свыше 800 тысяч вопросов.
Как рассказал изданию «Известия» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент, готовясь к прямой линии, по десять часов тратил на разбор блоков тем вопросов от граждан и жертвовал своим сном.
Интерес россиян к возможности задать вопрос лидеру стран очень высок, что показывает консолидированность граждан, добавил Песков.
В преддверии мартовских выборов 2024 года на прямую линию поступает много слов в поддержку Путина, отметил пресс-секретарь президента.
В остальном граждане, как и в предыдущие годы, задавали вопросы на самые разные темы — от отношений России с «бывшими партнёрами» и хода СВО до острых социальных проблем (от миграции до абортов) и тех вопросов, которые волнуют людей на местах.
Прошлый «сеанс прямой связи» лидера страны с гражданами собрал аудиторию в 6 млн человек. Точные данные по просмотрам нынешних «Итогов года» пока не собраны, но как ожидается, они будут не меньше показателей 2021 года. Ведь прямую линию, совмещённую с большой пресс-конференцией, смотрели и на новых территориях — например, в Запорожской области, о чём свидетельствует фотоотчёт ТАСС.