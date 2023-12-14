Президент Владимир Путин подвёл итоги уходящего 2023 года, пообщавшись с представителями российской и международной прессы и ответив на вопросы из регионов. В этом году два традиционных формата — прямую линию и большую пресс-конференцию объединили в одну беседу, которая продлилась более четырёх часов.

Kremlin Pool/Global Look Press Пресс-конференция Владимира Путина по итогам уходящего 2023 года

Kremlin Pool/Global Look Press Пресс-конференция Владимира Путина по итогам уходящего 2023 года

В предыдущий раз такой формат общения был опробован в 2021 году.

За это время президент ответил на 67 вопросов — как от тех, кто непосредственно присутствовал в зале на шестьсот мест в московском Гостином дворе, так и от людей со всех концов страны.

Kremlin Pool/Global Look Press Пресс-конференция Владимира Путина по итогам уходящего 2023 года

Kremlin Pool/Global Look Press Пресс-конференция Владимира Путина по итогам уходящего 2023 года

Всего к началу эфира поступило более 2 млн вопросов от россиян — через специально созданный сайт moskva-putinu.ru в виде текста или видео, через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Только через кол-центр Общероссийского народного фронта поступило свыше 800 тысяч вопросов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС В интернациональной бригаде «Пятнашка». ДНР

Дмитрий Ягодкин/ТАСС В интернациональной бригаде «Пятнашка». ДНР

Как рассказал изданию «Известия» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент, готовясь к прямой линии, по десять часов тратил на разбор блоков тем вопросов от граждан и жертвовал своим сном.

Интерес россиян к возможности задать вопрос лидеру стран очень высок, что показывает консолидированность граждан, добавил Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС В областном онкологическом диспансере. Запорожская область. Мелитополь

Алексей Коновалов/ТАСС Работники аварийной службы ГУП «Мелитопольгаз». Запорожская область. Мелитополь

В преддверии мартовских выборов 2024 года на прямую линию поступает много слов в поддержку Путина, отметил пресс-секретарь президента.

В остальном граждане, как и в предыдущие годы, задавали вопросы на самые разные темы — от отношений России с «бывшими партнёрами» и хода СВО до острых социальных проблем (от миграции до абортов) и тех вопросов, которые волнуют людей на местах.

Сергей Мальгавко/ТАСС В центре «Мой бизнес». Крым

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин на экране

Прошлый «сеанс прямой связи» лидера страны с гражданами собрал аудиторию в 6 млн человек. Точные данные по просмотрам нынешних «Итогов года» пока не собраны, но как ожидается, они будут не меньше показателей 2021 года. Ведь прямую линию, совмещённую с большой пресс-конференцией, смотрели и на новых территориях — например, в Запорожской области, о чём свидетельствует фотоотчёт ТАСС.