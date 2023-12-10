В детском центре «Орлёнок» состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества. Более 600 делегатов Всероссийского слёта кадетских корпусов из 42 регионов страны выступили на балу и пообщались с участниками СВО.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Яркий и масштабный бал «Гордость и слава России!» ознаменовал финал Всероссийского слёта кадетских корпусов. Сотни молодых людей в красочных нарядах исполнили вальс, русскую кадриль и даже танго.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Кадеты узнали историю проведения танцевальных вечеров в России от дореволюционного времени до современности. В паре с юными кадетами выступили воспитанницы Межшкольного эстетического центра Краснодара.

«Мы готовились, разучивали танцы на занятиях, и сегодня всё наконец-то свершилось. Бал прошёл великолепно: у меня буря эмоций, так здорово, что у нас была возможность приобщиться к искусству, истории и с пользой провести время», — рассказала участница Карина, приехавшая из Крыма.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов в своём обращении к ребятам отметил, что кадетов всегда отличал высокий уровень культуры, чувства долга, чести, ответственности. Сегодня будущие офицеры также стоят и на страже сохранения строя страны, её целостности, безопасности, истории и культуры.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Накануне ИА Регнум показало, как День Героев Отечества отметили в Кремле. Президент России Владимир Путин накануне вручил награды российским воинам и поздравил россиян с праздником. Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники.