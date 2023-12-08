Московский зоопарк в своём Telegram-канале поделился забавным видео «уникального физического явления».

«Медленное формирование идеальной формы шара из одной особи дикого кота манула. Условия проведения эксперимента: -11 градусов по Цельсию», — гласит подпись под видеороликом.

Александр Вильф/РИА Новости

Главный герой «эксперимента» — манул Тимофей, или просто Тимоша, один из десяти живущих в столичном зоопарке палласовых котов (как еще называют этого обитателя гор, степей и полупустынь Евразии).

«Шарообразность» Тимоши, которая так приглянулась российским блогерам, объясняется просто.

Кадр из видео

Евгений Биятов/РИА Новости

Дикие коты с плотным телом, короткими лапками и самым пышным и густым мехом в своём семействе осенью проходит «зажировку» — еще один термин, который оценили блогеры.

Как поясняют специалисты Московского зоопарка, с сентября манул начинает активнее искать корм и набирать вес. Тот же Тимофей, который в начале осени весил около 5 килограммов, к моменту завершения зажировки толстеет до 6-7 кг.

Добавьте сюда еще более густой, чем обычно, зимний мех — и «превращение в шар» становится вполне понятным.

Несмотря на то, что дикий «усатый-полосатый» обитает в местах с довольно холодными зимами, глубокий снег манулы не любят. Подтверждением может служить видео, которое 4 декабря опубликовали в Telegram-канале зоопарка. Видно, как Тимоша недовольно оглядывает сугробы в своём вольере.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Реакция Тимоши на снег навевает мысли о манулах в дикой природе. Здесь хотя бы дорожки расчищают. А там маленькие лапки порой вязнут в полную силу», — пишут сотрудники зоопарка.

Первые палласовы коты появились в коллекции Московского зоопарка еще в 1949 году. Столичные зоологи первыми в мире добились регулярного размножения манулов вне природной среды (в природе популяция этих животных во второй половине XX века неуклонно снижалась). За прошедшие годы на свет появилось почти полторы сотни детёнышей — многие «коренные москвичи» пополнили коллекции зарубежных зоопарков.

Кадр из видео

Если в недавнем прошлом Международный союз охраны природы (МСОП, составители Красной книги) относил манулов к животным со статусом, близким к уязвимому, то сейчас сохранность вида вызывает наименьшие опасения.

С 1987 по 2013 год, то есть до реконструкции манул присутствовал на эмблеме Московского зоопарка. В 2014 году, после «перезагрузки», зоопарк выбрал новый символ — амурского тигра. Но, при всей симпатии к дальневосточному «большому коту», многие гости и зоологи просили вернуть манула, к которому так привыкли. И в 2019-м, в год 155-летия зоопарка, палласов кот вновь появился на логотипе.