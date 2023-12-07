Южноиндийский штат Тамилнад страдает от последствий циклона «Мичаунг», который прошёл по побережью в начале недели. Непрекращающиеся ливни, которые принёс циклон, парализовали жизнь в столице штата, городе Ченнаи.

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

По мере приближения циклона океанские волны обрушивались на прибрежные города, затапливали целые деревни, передавало Reuters.

Из-за шквальных ливней затоплены дороги, прервано железнодорожное сообщение, оборваны линии электропередачи. Есть данные о 17 погибших в результате разгула стихии, цитировал ТАСС сообщение местного телеканала Times Now.

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

Последствия циклона ощутили на себе более 390 тысяч человек.

Тысячи людей эвакуированы из своих домов. Власти задействовали в спасательных операциях вертолеты ВВС Индии. Утром в четверг пострадавшие районы Ченнаи с неба осмотрел министр обороны страны Раджнатх Сингх.

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС

Одним из последствий проливных дождей стала приостановка местного производства айфонов. Как сообщило Reuters, 4 декабря работу в Индии приостановили два производителя смартфонов Aplle — тайваньские компании Foxconn (на чьем заводе трудятся не менее 35 тысяч человек) и Pegatron.