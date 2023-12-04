Различные средства передвижения, как роскошные, так и экономкласса, были представлены вниманию гостей столичного «Экспоцентра» на Красной Пресне. Здесь с 1 до 3 декабря проходила выставка о путешествиях и активном отдыхе «Поехали».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Здесь можно было увидеть как крайне актуальные в нынешнюю снежную зиму квадроциклы — для экстремальной езды по снежной целине, так и дома на колёсах и лёгкие мотоциклы для летнего автотуризма.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Авто — и мотофирмы привлекали внимание как тех, кто привык перемещаться с комфортом, так и суровых байкеров и спортсменов-гонщиков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На выставке можно было увидеть и технику для профессионалов, работающих вдали от цивилизации. Например, компактный — в сравнении с огромными колёсами — и мощный бортоповоротный вездеход «Бро» и подобные серьёзные машины.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Опытные путешественники и потенциальные туристы также могли познакомиться с судами для водных туров — от небольших катеров до хаусботов (самоходных домов на воде).