На музыкальном Олимпе: в Москве состоялась «Песня года — 2023»
Ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года» состоялся вечером 3 декабря в Москве. Как и предыдущие годы, его провели Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, а среди участников были все самые известные, народно признанные российские исполнители разных поколений.
На сцену музыкального праздника выходили SHAMAN, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Дима Билан, Лолита, Григорий Лепс и многие другие. Киркоров назвал композицию «Королева», спетую в дуэте с Чеботиной, главной песней года, а песня «Жара Дубая» с шансонье Михаилом Шуфутинским, по его мнению, подводит итоги года. За песню «Если ты уйдешь» к кинофильму «Нюрнберг» он получил «Золотой Граммофон».
В ходе награждения ведущий Сергей Лазарев назвал главными артистами России уходящего года певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину, Ларису Долину и начинающего музыкальную карьеру Ваню Дмитриенко, песни которых на протяжении долгого времени занимали высокие строчки музыкальных рейтингов.
Фестиваль «Песня года» проводится с 1971 года. Состав его участников каждый раз определяется организаторами, опирающимися в своём выборе на популярность отдельных композиций на протяжении года. Авторами идеи «Песни года» стали главный редактор главной редакции музыкальных программ ЦТ Нина Григорьянц, режиссёр главной редакции Виктор Черкасов и дирижёр ныне Академического Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева Юрий Силантьев. По задумке концерт должен был представлять собой песенное соревнование: в течение года они получали от зрителей открытки, в каждой из которых были указаны три лучшие песни, и те, что набирали наибольшее число голосов, и входили в финал. Их исполнители становились лауреатами фестиваля.
Традиционный гимн «Песни года» — композиция «Песня остаётся с человеком», которую исполняют одновременно все участники.