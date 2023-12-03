Ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года» состоялся вечером 3 декабря в Москве. Как и предыдущие годы, его провели Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, а среди участников были все самые известные, народно признанные российские исполнители разных поколений.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певец SHAMAN

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певец Сосо Павлиашвили (в центре)

На сцену музыкального праздника выходили SHAMAN, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Дима Билан, Лолита, Григорий Лепс и многие другие. Киркоров назвал композицию «Королева», спетую в дуэте с Чеботиной, главной песней года, а песня «Жара Дубая» с шансонье Михаилом Шуфутинским, по его мнению, подводит итоги года. За песню «Если ты уйдешь» к кинофильму «Нюрнберг» он получил «Золотой Граммофон».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певец Филипп Киркоров

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певец Александр Ревва

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Ани Лорак

В ходе награждения ведущий Сергей Лазарев назвал главными артистами России уходящего года певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину, Ларису Долину и начинающего музыкальную карьеру Ваню Дмитриенко, песни которых на протяжении долгого времени занимали высокие строчки музыкальных рейтингов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певица Полина Гагарина и певец SHAMAN выступают на концерте «Песня года — 2023»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Дима Билан

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певицы Валерия, Мари Краймбрери (справа) и певец Дима Билан

Фестиваль «Песня года» проводится с 1971 года. Состав его участников каждый раз определяется организаторами, опирающимися в своём выборе на популярность отдельных композиций на протяжении года. Авторами идеи «Песни года» стали главный редактор главной редакции музыкальных программ ЦТ Нина Григорьянц, режиссёр главной редакции Виктор Черкасов и дирижёр ныне Академического Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева Юрий Силантьев. По задумке концерт должен был представлять собой песенное соревнование: в течение года они получали от зрителей открытки, в каждой из которых были указаны три лучшие песни, и те, что набирали наибольшее число голосов, и входили в финал. Их исполнители становились лауреатами фестиваля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певица Ани Лорак и певец Николай Баков

Традиционный гимн «Песни года» — композиция «Песня остаётся с человеком», которую исполняют одновременно все участники.