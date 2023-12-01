Мариуполь превратился в огромную строительную и реставрационную площадку. До конца года во втором по величине городе ДНР, сильно пострадавшем во время боёв 2022 года, восстановят облик более трёхсот зданий. Сейчас специалисты отремонтировали не менее сотни фасадов общей площадью 500 кв. м, передаёт НТВ.

«До конца 2025 года планируется комплексно восстановить еще более 1 тыс. фасадов во всех районах города», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

РИА Новости/Александр Сухов

В левобережном районе города, где разрушения особенно сильны, делается упор на строительство новых домов.

Активно восстанавливается исторический центр Мариуполя — район проспекта Ленина, Георгиевской и Харлампиевской улиц. Здесь работают не менее полутора тысяч рабочих из бригад со всех уголков России, рассказывает «Комсомольская правда в Донецке».

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

«Для многих жителей это излюбленное место. Приятно видеть, какими колоссальными темпами идет восстановление Мариуполя… Всё расцветает, и люди возвращаются», — сказал изданию житель города Александр Петров.

На этой неделе врио мэра города Олег Моргун проверил ход восстановления домов в Ильичевском районе Мариуполя, а также в пригородных посёлках Сартана и Талаковка. Активно работают строительные бригады из местных жителей, созданные при содействии Мариупольского городского центра занятости.

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

«На объектах пообщался с нашими строителями. Ребята в полном объеме обеспечены необходимым инвентарем и инструментами. Сегодня в работе у мариупольских стройбригад находятся 26 частных домов во всех районах города», — написал врио главы города в Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Сухов

В скором времени должно завершиться воссоздание лечебного корпуса Первой городской больницы. «Отремонтирована кровля общей площадью 1287 квадратных метров, устранены последствия разрушений фасадов и стен здания. На финальном этапе ремонтные и отделочные работы внутренних помещений медицинского учреждения», — приводит «КП-Донецк» слова представителя генподрядчика, компании «РКС-НР».

Функцию «ворот» для доступа стройматериалов в город и в республику в целом выполняет восстановленный торговый порт Мариуполя. Не так давно доставили более 1,7 тысячи тонн железобетонных изделий для восстановления жилых объектов ДНР, сообщили «Новостям Новороссии» в Минтрансе народной республики.

Работы по восстановлению и строительству жилой инфраструктуры в новых регионах ведутся при координации Минстроя России и под руководством «Единого заказчика в сфере строительства». Для работ в ДНР и ЛНР «мобилизовано» 25 тысяч строителей — как жителей самих республик, так и специалистов из других регионов России, сообщил ТАСС.