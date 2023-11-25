В Мурманской области пытаются разрешить ситуацию с иностранными гражданами, пытающимися пересечь границу России и Финляндии. Ожидают очереди сотни мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Как сообщил накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ситуация на контрольно-пропускном пункте «Салла» в Кандалакшском районе региона, где очереди на пересечение границы с Финляндией ожидали сотни человек, полностью урегулирована. По его словам, 58 человек успели 23 ноября пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП «Салла», а 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда в МАПП «Лотта».

Лев Федосеев/ТАСС

Лев Федосеев/ТАСС

Лев Федосеев/ТАСС

Данный пропускной пункт находится в Кольском районе Мурманской области. Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями ещё трёх пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный — «Лотта».

Лев Федосеев/ТАСС Иностранные граждане у КПП «Алакуртти» в Кандалакшском районе на пути к пункту пропуска «Салла» на российско-финской границе

Чибис отметил, что для почти 200 иностранцев власти организовали автобусы до Санкт-Петербурга, поскольку они решили остаться в России. Он пояснил, что у этих иностранных граждан имеются соответствующие документы и разрешения на нахождение в стране.

Лев Федосеев/ТАСС

Лев Федосеев/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о новом железном занавесе после закрытия Финляндией контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией преждевременно.

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт», — сказал он.

Лев Федосеев/ТАСС Иностранные граждане у КПП «Алакуртти» в Кандалакшском районе на пути к пункту пропуска «Салла» на российско-финской границе

Лев Федосеев/ТАСС

Власти Финляндии не планируют вести политические дискуссии с Россией по поводу ситуации на границе между двумя странами, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне… С Россией не ведётся никаких политических дискуссий», — уточнил Орпо.

Решение Финляндии закрыть почти все свои погранпункты на границе с Россией вызвало возмущение довольно многочисленных обладателей двойного российско-финского гражданства. Людей, которые проживают в Суоми и оказались отрезанными от своих родственников, пишет автор ИА Регнум Виктор Лавриненко в статье «Финский расизм: нелегальные мигранты — лишь повод для дискриминации русских».