С 10 по 13 ноября проходило одно из главных событий в жизни сибирских любителей домашних животных — выставка «Зоомир» в Красноярске. Своих питомцев представили не только именитые собаководы и «кошководы», но и сотрудники местных приютов для животных.

Илья Наймушин /РИА Новости

Особый интерес у посетителей и журналистов вызвала ручная лиса по кличке Бирюса (рыжую «дочь тайги» назвали по имени деревни Верхняя Бирюса, где подобрали брошенного лисёнка). Из-за полученной в детстве травмы лап Бирюса — «не выпускная», она не может жить в дикой природе, поэтому живёт с людьми, рассказали местному порталу NGS24 специалисты из центра охраны дикой природы «Инстинкт».

Илья Наймушин /РИА Новости

Лисичка нашла общий язык с другими, более «традиционными» участниками «Зоомира» — сибирскими (по «паспорту» и по месту происхождения) кошками и собаками различных пород. Среди главных друзей человека, пожалуй, главными звёздами оказались лайки и пёс японской породы сиба-ину — с ними очень охотно фотографировались посетители «Зоомира».

Илья Наймушин /РИА Новости

Илья Наймушин /РИА Новости

Илья Наймушин /РИА Новости

Илья Наймушин /РИА Новости

Илья Наймушин /РИА Новости

Илья Наймушин /РИА Новости

В программе выставки была не только, собственно, демонстрация экстерьера домашних питомцев, но и соревнования по кинологическому спорту. Наибольший интерес, пожалуй, вызвал собачий фристайл.

Илья Наймушин /РИА Новости

Илья Наймушин /РИА Новости

Илья Наймушин /РИА Новости

Соревновались и кошки, точнее их азартные хозяева. Для милых, но сложных в дрессировке питомцев выделили отдельный, кошачий день. 12 ноября устроили туннельное аджилити — проще говоря, коты и кошки преодолевали полосу препятствий, рассказывала красноярская «Комсомольская правда».