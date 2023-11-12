В Казани проходит четвёртый этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Идель-2023». 12 ноября именитые спортсмены представляют свои произвольные программы, по итогам которых определится победитель.

РИА Новости/Максим Богодвид Камила Валиева

Первыми на лёд вышли мужчины. Фаворитом в мужском турнире назывался действующий чемпион России Евгений Семененко, который выиграл первый этап Гран-при, проходивший в Уфе. По итогам короткой программы в Казани он также одержал победу. Конкуренцию ему составили Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов и другие российские мастера мужского одиночного катания. Однако в произвольной программе лидер мужской сборной допустил ошибки. В итоге этап Гран-при в Казани сенсационно выиграл Владислав Дикиджи. Второе место занял Евгений Семененко. Тройку призёров замкнул Глеб Лутфуллин.

Егор Алеев/ТАСС Владислав Дикиджи

Егор Алеев/ТАСС Тренер Олег Татауров и Владислав Дикиджи

Егор Алеев/ТАСС Ясмина Кадырова и Валерий Колесов

Егор Алеев/ТАСС Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

Главная интрига этого турнира — возвращение к соревнованиям олимпийской чемпионки Пекина Камилы Валиевой, главными соперницами которой станут Софья Муравьева и Алина Горбачева. Сразу четыре фигуристки планируют порадовать своих поклонников и удивить соперниц исполнением элементов ультра-си. По итогам короткой программы, которую спортсменки показывали 11 ноября, выиграла Валиева, набрав 81,09 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 77,02 балла. Замкнула тройку Алина Горбачёва, выступление которой судьи оценили в 73,29 балла.

Ангелина Козырева

РИА Новости/Максим Богодвид Тренер Этери Тутберидзе и Камила Валиева

Егор Алеев/ТАСС Евгений Семененко

РИА Новости/Максим Богодвид

Егор Алеев/ТАСС Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Завершат соревновательный день выступления спортивных пар. Олимпийским чемпионам Пекина, спортивной паре Анастасии Мишиной и Александра Галлямова придётся отстаивать свое реноме в компании молодёжи. Серебряные и бронзовые призёры этапа в Красноярске Елизавета Осокина и Максим Грицаенко, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, а также ярко дебютировавший там новый дуэт Таисии Собининой и Дениса Ходыкина не дадут расслабиться лидерам.