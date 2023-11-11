Корпус реактора для блока АЭС «Аккую» доставили в Турцию
Российские энергетики доставили в Турцию корпус ядерного реактора для третьего блока «Аккую». Объект возводится на средиземноморском побережье страны в городе Гюльнар, работы проводит российская госкорпорация «Росатом».
Директор строящейся АЭС Сергей Буцких рассказал, что после завершения обязательных процедур входного контроля корпус реактора будет передан для монтажа.
«При его производстве проводится около 300 различных проверок и контрольных операций», — пояснил он.
Корпус реактора является основным незаменяемым элементом реакторной установки, его задача — обеспечить надёжную герметизацию активной зоны, в которой происходит управляемая ядерная реакция, говорится в материалах, опубликованных на сайте госкорпорации.
Соглашение о строительстве атомной электростанции «Аккую» было подписано в 2010 году. К строительным работам приступили в 2018 году.
Физический пуск блока намечен на 2024 год, ввод в эксплуатацию — в 2025 году.