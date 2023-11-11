Российские энергетики доставили в Турцию корпус ядерного реактора для третьего блока «Аккую». Объект возводится на средиземноморском побережье страны в городе Гюльнар, работы проводит российская госкорпорация «Росатом».

Директор строящейся АЭС Сергей Буцких рассказал, что после завершения обязательных процедур входного контроля корпус реактора будет передан для монтажа.

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС Доставка корпуса реактора для блока №3

«При его производстве проводится около 300 различных проверок и контрольных операций», — пояснил он.

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС Вид на строительную площадку АЭС «Аккую»

Корпус реактора является основным незаменяемым элементом реакторной установки, его задача — обеспечить надёжную герметизацию активной зоны, в которой происходит управляемая ядерная реакция, говорится в материалах, опубликованных на сайте госкорпорации.

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС

Соглашение о строительстве атомной электростанции «Аккую» было подписано в 2010 году. К строительным работам приступили в 2018 году.

Физический пуск блока намечен на 2024 год, ввод в эксплуатацию — в 2025 году.