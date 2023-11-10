Генсек ООН Антониу Гутерриш в речи на пресс-конференции по Ближнему Востоку констатировал: палестино-израильский конфликт в секторе Газа — «это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества». Наземная операция, которую ведёт Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и непрекращающиеся авиационные и ракетные удары вынудили 1,5 миллиона жителей арабского анклава покинуть свои дома.

EPA/MOHAMMED SABER/ТАСС

EPA/HAITHAM IMAD/ТАСС

Объектами продолжающихся атак становятся «больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища… никто не находится в безопасности», подчеркнул Гутерриш.

9 ноября генеральный комиссар БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) Филипп Лаззарини от имени международного сообщества призвал открыть все КПП на границах сектора Газа — включая кордон между арабским анклавом и Израилем.

EPA/HAITHAM IMAD/ТАСС

Khaled Omar/Global Look Press

Khaled Omar/Global Look Press

Юсеф Мухаммед/ТАСС

Объем помощи, доставляемый через КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, совершенно неадекватный, констатировал руководитель БАПОР.

Но дело не только в «гуманитарке» — перекрытые погранпереходы будут означать, что число жертв среди мирных жителей (и так уже самое большое за последние 30 лет — более 10 тысяч человек с начала израильской операции в Газе) может стать угрожающим.

10 ноября стало известно, что Израиль, Египет и Турция согласились создать координационную группу по вывозу больных из сектора Газа через пограничный переход «Рафах». В первую очередь будут вывозить онкобольных (в приоритетном порядке — детей), пациентов больницы турецко-палестинской дружбы.

Кроме того, «594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП «Рафах», среди них 85 человек, имеющих российское гражданство», — сообщил «РИА Новости» представитель пограничного ведомства.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Yasser Qudih/Global Look Press

Тем временем 5 тысяч сотрудников гуманитарной миссии БАПОР продолжают работать в клиниках, распределять хлеб и воду, помогать людям, которые скрываются в бомбоубежищах, приводит ТАСС слова главы ооновского агентства по помощи палестинцам Филиппа Лаззарини. Он также сообщил: «99 моих коллег были убиты в Газе. Это наибольшее число гуманитарных сотрудников ООН, убитых в ходе одного конфликта за такое короткое время».