В Москве на Красной площади открылся музей под открытым небом, посвящённый 82-й годовщине со дня проведения легендарного военного парада 7 ноября 1941 года.

Экспонаты будут доступны для посетителей три дня — с 5 по 7 ноября. Москвичи и гости столицы могут познакомиться с историей начала войны, а также с бытом горожан того времени. Вход бесплатный.

РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что на площади в дни работы экспозиции «пройдут театрализованные представления о жизни простых граждан в период решающих событий осени 1941 года».

РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Евгений Биятов

Среди экспонатов — военная техника времён Великой Отечественной войны. В том числе представлены танк Т-34, зенитная пушка АЗП-39 и бронеавтомобиль ФАИ-М.

РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Евгений Биятов

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошёл парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Торжественное мероприятие проходило в разгар битвы за Москву, в нескольких десятках километров от линии фронта. Перед участниками парада лично выступил Иосиф Сталин.

По мнению экспертов, парад имел историческое значение и показал в сложный период твёрдость духа Красной армии.