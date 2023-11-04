В России 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник связывает эпохи государственности России от Смутного до нашего времени.

Виталий Аньков/РИА Новости

Виталий Аньков/РИА Новости

Русь соседствовала с различными державами, и их интересы зачастую переплетались. Заинтересованность в подчинении русских имели поляки, и они получили шанс в XVI веке. Король Сигизмунд III захватил российские земли, в Москву хлынули поляки, но москвичи организовали народное ополчение, которое возглавили нижегородский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, и выбили иноземцев из Китай-города, заставив отойти в Кремль, где они и капитулировали.

Виталий Аньков/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

В 1613 году учредили День очищения Москвы от польских оккупантов, а Днём народного единства 4 ноября стало в 2004 году. Как сказал тогда патриарх Московский и всея Руси Алексий II, праздник должен напоминать, как сотни лет назад россияне одолели общего врага и установили мир. Тогда под знамёнами освободителей объединились все сословия страны.

Александр Кряжев/РИА Новости

Основные мероприятия в современный День народного единства традиционно проходят в Нижнем Новгороде и Москве. У подножия Нижегородского кремля установили уменьшенную копию появившегося в 1818 году на Красной площади памятника Минину и Пожарскому.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

В Москве 4 ноября возлагают к нему цветы. Сделал это и президент страны Владимир Путин. После возложения он поклонился героям, а его примеру последовали сопровождавшие представители религиозных конфессий. Путин поздравил россиян с праздником накануне, в ходе встречи с членами Общественной палаты, и подчеркнул, что единство народа очень важно.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Так как День народного единства в 2023 году выпал на субботу, россияне отдыхают в понедельник. Нерабочими стали дни с 4 по 6 ноября. Во многих городах 4 ноября проводятся концерты и представления, благотворительные акции и спортивные мероприятия.