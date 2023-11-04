Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Москва, 4 ноября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября возложил цветы к установленному на Красной площади в Москве памятнику лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
После возложения цветов российский лидер поклонился народным героям. Также цветы к памятнику возложили лидеры различных религиозных конфессий в России и представители общественных и молодежных организаций.
День народного единства отмечают с 2005 года. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и приурочили к окончанию Смутного времени в России, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов в 1612 году.
Путин поздравил россиян с праздников накануне, 3 ноября, в ходе встречи с членами Общественной палаты. Он подчеркнул, что единство народа очень важно в ходе любых переломных этапов страны. Президент также подчеркнул, что западные завоеватели в отличие от орды атаковали язык и культуру народов, стремясь их разрушить.
В 2022 году Путин в День народного единства заявил, что россияне защитят свою страну от попыток иностранных государств уничтожить или ослабить её. Он подчеркнул, что Запад очень профессионально пытался добиться распада России.