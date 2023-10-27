Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, одна из самых известных и высокооплачиваемых представительниц современного модельного бизнеса, сообщила журналистам: она получает угрозы за поддержку Палестины в нынешнем арабо-израильском конфликте. Аналогичные угрозы приходят и сестре Беллы, также известной модели Джиджи Хадид.

Соцсети Белла Хадид выступила в поддержку Палестины

Соцсети

На фоне обострения палестино-израильского конфликта угрозы также стали получать их брат — певец Анвар, и родители Мохамед и Иоланда. Угрозы приходят по электронной почте, в социальных сетях и на мобильные телефоны.

Isabelle Vautier/Global Look Press Белла Хадид

AUG face to face/Global Look Press

Terence Baelen/Global Look Press

Персональные данные членов семьи Хадид после взлома попали в сеть. В течение последней недели они получили много сообщений, в том числе графических, о том, каким образом с ними хотят расправиться.

Ik Aldama/Global Look Press

Ik Aldama/Global Look Press

Членам семьи пришлось сменить номера телефонов. Мохаммед Хадид намерен обратиться в ФБР.

Ik Aldama/Global Look Press

Mehdi Taamallah/Global Look Press

Джиджи Хадид 11 октября заявила в соцсети, что вооружённый конфликт, развернувшийся 7 октября между Израилем и сектором Газа, ежедневно уносит жизни мирных людей, включая детей.

face to face/Global Look Press

Она выступила в поддержку палестинцев, подчеркнув, что вовсе не стоит на позициях антисемитизма. По её словам, любой человек имеет право на безопасность, независимо от национальности, религии, этнической принадлежности или места рождения.