Вашингтон, 17 октября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Сёстрам-моделям палестино-голландского происхождения Белле и Джиджи Хадид начали поступать угрозы по интернету за поддержку Палестины, сообщил 17 октября онлайн-таблоид TMZ.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта угрозы также стали получать их брат певец Анвар и их родители — Мохамед и Иоланда. Всем членам семьи угрожают убийством. Угрозы приходят по электронной почте, в социальных сетях и на мобильные телефоны.

Персональные данные членов семьи Хадид после взлома попали в сеть. В течение последней недели они получили много сообщений, в том числе графических, о том, каким образом с ними хотят расправиться.

Членам семьи пришлось сменить номера телефонов. Мохаммед Хадид намерен обратиться в ФБР.

Джиджи Хадид 11 октября заявила в соцсети, что вооружённый конфликт, развернувшийся 7 октября между Израилем и Палестиной, ежедневно уносит жизни мирных людей, включая детей.

Она выступила в поддержку Палестины, подчеркнув, что вовсе не стоит на позициях антисемитизма. По её словам, любой человек имеет право на безопасность, независимо от национальности, религии, этнической принадлежности или места рождения.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль 17 октября заявил, что число погибших в секторе Газа в результате атак Израиля уже превысило три тысячи человек. Количество раненых, по последним данным палестинского минздрава, приблизилось к десяти тысячам.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху 16 октября заявил в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что Израиль не планирует прекращать свои действия в Газе до тех пор, пока полностью не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.

Путин заявил со своей стороны, что Россия осуждает любые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей.