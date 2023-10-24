Разведывательная школа спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» (подразделения Росгвардии с основной базой в Чечне) действует в зоне спецоперации — и с недавнего времени она стала одной из площадок, где обучаются операторы дронов.

В школе аэроразведки «Ахмата» учатся бойцы из разных подразделений.

РИА Новости/ Станислав Красильников Военнослужащий ВС РФ учится управлять FPV (First Person View) дроном

«Новобранцы приходят к нам с нулевыми знаниями. Мы начинаем процесс обучения взлёту, разведке. Далее — боевые сбросы (мы их называем бомбочками)», — рассказал RT сотрудник школы.

РИА Новости/ Станислав Красильников Военнослужащий ВС РФ учится управлять FPV (First Person View) дроном

РИА Новости/ Станислав Красильников

РИА Новости/ Станислав Красильников Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА

РИА Новости/ Станислав Красильников Военнослужащий ВС РФ учится управлять БПЛА на симуляторе

Бойцы получают навыки, необходимые для применения современных технологий. Квалифицированные инструкторы, используя тренажёры, подробно объясняют каждому бойцу, как наилучшим образом использовать разведывательные беспилотники и дроны-камикадзе, рассказывается в репортаже RT.

РИА Новости/ Станислав Красильников Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА

РИА Новости/ Станислав Красильников

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Ребята обучаются на симуляторах. Практическая часть предусматривает сборку — разборку дронов» и, безусловно, «вылеты на поле» — рассказал один из преподавателей школы аэроразведки.

РИА Новости/ Станислав Красильников

РИА Новости/ Станислав Красильников Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки «Ахмат»

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Наше командование, поняв ценность этих устройств, стало уделять большое внимание беспилотной авиации, —отметил другой сотрудник курсов подготовки «дроноводов». — Коптер для врага — страшная вещь», — подчеркнул преподаватель.

Ранее ИА Регнум подробно сообщало о подготовке операторов дронов на базе Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН). Кроме того, рассказывалось об опыте «дроновода» из 1-го Донецкого армейского корпуса Никиты с позывным Кодер, который самостоятельно научился управлять беспилотниками и за время службы не потерял ни одной своей «птицы».