«Коптер для врага — страшная вещь». Школа «Ахмата» готовит операторов БПЛА
Разведывательная школа спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» (подразделения Росгвардии с основной базой в Чечне) действует в зоне спецоперации — и с недавнего времени она стала одной из площадок, где обучаются операторы дронов.
В школе аэроразведки «Ахмата» учатся бойцы из разных подразделений.
«Новобранцы приходят к нам с нулевыми знаниями. Мы начинаем процесс обучения взлёту, разведке. Далее — боевые сбросы (мы их называем бомбочками)», — рассказал RT сотрудник школы.
Бойцы получают навыки, необходимые для применения современных технологий. Квалифицированные инструкторы, используя тренажёры, подробно объясняют каждому бойцу, как наилучшим образом использовать разведывательные беспилотники и дроны-камикадзе, рассказывается в репортаже RT.
«Ребята обучаются на симуляторах. Практическая часть предусматривает сборку — разборку дронов» и, безусловно, «вылеты на поле» — рассказал один из преподавателей школы аэроразведки.
«Наше командование, поняв ценность этих устройств, стало уделять большое внимание беспилотной авиации, —отметил другой сотрудник курсов подготовки «дроноводов». — Коптер для врага — страшная вещь», — подчеркнул преподаватель.
Ранее ИА Регнум подробно сообщало о подготовке операторов дронов на базе Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН). Кроме того, рассказывалось об опыте «дроновода» из 1-го Донецкого армейского корпуса Никиты с позывным Кодер, который самостоятельно научился управлять беспилотниками и за время службы не потерял ни одной своей «птицы».