Бразилия травматично проиграла Уругваю в матче отборочного турнира ЧМ-2026
Футболисты Уругвая впервые с 2010 года обыграли самую титулованную сборную мира — бразильскую. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который уругвайцы принимали на домашней арене, закончился со счётом 2:0 в пользу «хозяев».
Бразильцы в предыдущем туре на своём поле не смогли победить Венесуэлу (1:1), уругвайская команда сыграла вничью (2:2) с Колумбией.
Счёт в матче Уругвай — Бразилия был открыт на 42-й минуте голом нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Второй мяч в ворота бразильцев забил полузащитник аргентинского «Ривер плейт» Николас де ла Крус.
В концовке первого тайма серьёзную травму получил нападающий бразильской сборной Неймар (бывший игрок «Барселоны» и французского ПСЖ, ныне выступающий за саудовский клуб «Аль-Хиляль»).
Неймар столкнулся с де ла Крусом, рухнул на газон и схватился за колено. Футболист покинул поле со слезами на глазах, отмечал портал «Чемпионат». «Неймар прошёл клинические и визуализирующие обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене. Неймару предстоит хирургическая процедура, дата которой еще не определена», — передал ТАСС сообщение пресс-службы Бразильской конфедерации футбола.
В составе бразильской сборной Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей. Он стал рекордсменом национальной команды по количеству голов, побив рекорд Пеле — 77 голов.
«Мундиаль» 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.