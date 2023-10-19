Футболисты Уругвая впервые с 2010 года обыграли самую титулованную сборную мира — бразильскую. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который уругвайцы принимали на домашней арене, закончился со счётом 2:0 в пользу «хозяев».

ТАСС/EPA/Raul Martinez Наитан Нандес и Серхио Роше (слева)

Бразильцы в предыдущем туре на своём поле не смогли победить Венесуэлу (1:1), уругвайская команда сыграла вничью (2:2) с Колумбией.

ТАСС/EPA/Raul Martinez Матиас Оливера из Уругвая

ТАСС/EPA/Raul Martinez

ТАСС/EPA/Raul Martinez

Global Look Press/Pool Pelaez Burga/Keystone Press Agency

Счёт в матче Уругвай — Бразилия был открыт на 42-й минуте голом нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Второй мяч в ворота бразильцев забил полузащитник аргентинского «Ривер плейт» Николас де ла Крус.

ТАСС/EPA/Raul Martinez Мануэль Угарте Рибейро (справа) из Уругвая спорит за мяч с Карлосом Аугусто

ТАСС/EPA/Raul Martinez Бразилец Неймар

Global Look Press/Pool Pelaez Burga/Keystone Press Agency Рефери Алексис Эррера показывает жёлтую карточку Родриго из Бразилии

ТАСС/EPA/Raul Martinez Дарвин Нуньес (слева) из Уругвая спорит о мяче с Маркосом Аоасом Корреа

В концовке первого тайма серьёзную травму получил нападающий бразильской сборной Неймар (бывший игрок «Барселоны» и французского ПСЖ, ныне выступающий за саудовский клуб «Аль-Хиляль»).

Global Look Press/Pool Pelaez Burga/Keystone Press Agency

ТАСС/EPA/Raul Martinez

Неймар столкнулся с де ла Крусом, рухнул на газон и схватился за колено. Футболист покинул поле со слезами на глазах, отмечал портал «Чемпионат». «Неймар прошёл клинические и визуализирующие обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене. Неймару предстоит хирургическая процедура, дата которой еще не определена», — передал ТАСС сообщение пресс-службы Бразильской конфедерации футбола.

В составе бразильской сборной Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей. Он стал рекордсменом национальной команды по количеству голов, побив рекорд Пеле — 77 голов.

«Мундиаль» 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.