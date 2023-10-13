Россиянка Лала Крамаренко победила в финале «Кубка сильнейших» — международного турнира по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

18-летняя Крамаренко одержала победу в личном многоборье по правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики. Международный турнир проходит в Москве. Лала — трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, в 2021-м она завоевала чемпионский титул в европейском первенстве в командном зачёте.

Сергей Бобылев/ТАСС Кристина Петрова (Азербайджан)

«Лала — большая молодец, потому что очень самокритично относится к своим выступлениям, — сказала журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер, — Но я скажу, что сегодня она сделала свои программы так, как положено. Завтра будет ещё лучше. И так каждый последующий день».

Сергей Бобылев/ТАСС Гимнастки (Красноярский край)

Сергей Бобылев/ТАСС Арина Ткачук (Россия)

Сергей Бобылев/ТАСС София Копылова (Россия)

Сергей Бобылев/ТАСС Гимнастки Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург)

Сергей Бобылев/ТАСС Анна Белогур (Россия)

Сергей Бобылев/ТАСС Майя Колобовникова (Россия)

Сергей Бобылев/ТАСС Лала Крамаренко (Россия)

Сергей Бобылев/ТАСС Анастасия Иванова (Россия)

Сергей Бобылев/ТАСС Ксения Колядина (Россия)

Второе место в личном многоборье «Кубка сильнейших» заняла другая российская спортсменка Диана Чугунихина, третье место — также у нашей соотечественницы Ксении Колядиной, сообщает ТАСС. Девушки выступали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Кубок сильнейших завершится 15 октября.