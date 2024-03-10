Материалы с тегом «Гимнастика»
Скончался призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов
Трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике и заслуженный мастер спорта СССР Сергей Диомидов скончался на 81-м году жизни. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). «На 81-м году жизни скончался выдающийся гимнаст...
10 марта 2024
Российские гимнасты отказались отбираться на Олимпиаду под белым флагом
Российские гимнасты не явились на этап Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике и лишились шанса отобраться на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Это следует из документов Международной федерации гимнастики (FIG). Россияне могли отобраться на Олимпиаду, если бы успешно выступили на этапах...
7 марта 2024
Фестиваль «Алина»-2024 собрал в Сириусе более 350 участников из 14 стран
Более 350 участников из 14 стран приехали на фестиваль художественной гимнастики «Алина», который прошёл 2 марта на федеральной территории «Сириус». Фестиваль, организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой, состоялся в 13-й раз. В этом году его темой стала дружба разных стран и народов...
3 марта 2024
Гимнастка Мельникова раскритиковала питание на тренировочной базе
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила о низком качестве питания на тренировочной базе. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По её словам...
27 февраля 2024
Гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру
Российские гимнастки, чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом 23 февраля рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звёзд спорта ко Дню защитника Отечества. «Сегодня мне...
новость часа
23 февраля 2024
Винер прокомментировала подачу апелляции на её отстранение в CAS
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила «Матч ТВ», что сроки рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) её апелляции на решение о двухлетнем отстранении неизвестны. «Сроки рассмотрения апелляции в CAS...
23 декабря 2023
Винер назвала позором выступление российских спортсменов без флага и гимна
Выступление российских спортсменов на международных соревнованиях без флага и гимна — это позор, и российские гимнасты больше никогда не будут участвовать в турнирах на таких условиях, заявила 18 декабря президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. «Мы в Европе до...
18 декабря 2023
Родионенко заявила, что гимнасты РФ не поедут на Олимпиаду на условиях МОК
Российские гимнасты не поедут на Олимпийские игры — 2024 на условиях, выдвинутых Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. «На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают», — сказала Родионенко...
9 декабря 2023
Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
У российских спортсменов, несмотря на отстранение, есть возможность тренироваться в шикарных условиях, тогда как в США залы похожи на овощные базы. Об этом 24 ноября заявила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на открытии Дворца гимнастики в Новой...
новость часа
24 ноября 2023
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии
Критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе объявила Международная федерация гимнастики (FIG). Соответствующий документ опубликовала пресс-служба организации. FIG не будет допускать на соревнования спортсменов, связанных с армией и силовыми...
11 ноября 2023
Российские гимнастки взяли золото, серебро и бронзу в «Кубке сильнейших»
Россиянка Лала Крамаренко победила в финале «Кубка сильнейших» — международного турнира по художественной гимнастике, который проходит в Москве. 18-летняя Крамаренко одержала победу в личном многоборье по правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики. Международный турнир проходит в...
13 октября 2023
Гимнастка перенесла инсульт в 14 лет, но узнала об этом через четыре года
Российская гимнастка Ангелина Торосян 5 октября рассказала, как перенесла инсульт в 14 лет из-за тяжёлых тренировок. По словам спортсменки, она узнала об этом спустя много лет. «Меня перетренировали. В совокупности всего, что происходило, со мной случился инсульт, но узнала об этом только в 18 лет»...
5 октября 2023
Винер выступила против участия россиян в ОИ-2024 в нейтральном статусе
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что принять условия нейтрального статуса на Олимпиаде 2024 года в Париже равносильно тому, чтобы сдаться. «Согласна, что флаг и гимн должны играть над головами наших детей. Обязательно! Другого мы не понимаем и не...
новость часа
3 октября 2023
Финляндия отказалась участвовать в ЧМ по командной гимнастике из-за России
Сборная Финляндии решила не принимать участие в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска команд из России и Белоруссии, сообщила 13 сентября пресс-служба финской Ассоциации гимнастики. Кроме того, как указывается в пресс-релизе организации, в соревнованиях не примут участие и другие...
13 сентября 2023
Гимнастка Ангелина Мельникова выиграла Кубок России в опорном прыжке
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова победила в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус. Спортсменка показала результат 13,649 балла. Второе место заняла Алина Шклокова с 13,583 балла, на третьей строчке —...
2 сентября 2023
Кабаева: спортсмены из России должны иметь право выступать под своим флагом
Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом, заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева. Таким образом она прокомментировала решение исполнительного комитета Международной...
20 июля 2023