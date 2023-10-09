Титул«Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Финальный этап конкурса состоялся 8 октября в Москве в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Владимир Астапкович/РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова объявила победительницу и вручила ей главный приз — корону из белого золота. Голубева также получит денежный приз в размере миллиона рублей и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты — «Мисс Вселенная» в Сальвадоре и «Мисс мира» в Индии.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Радость триумфа с победительницей разделили две «Вице-мисс Россия — 2023»: первой стала Елизавета Дудина из Тольятти, второй — Любовь Хохолова из республики Саха (Якутия).

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Мисс Россия» — один из самых известных и популярных национальных конкурсов красоты, проходит ежегодно при поддержке Минкультуры России. Престижность конкурса определяет высокую конкуренцию среди участниц.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Маргарита Голубева сумела обойти 85 тысяч соперниц, подавших заявки на участие в конкурсе в 2023 году. В финале девушка покорила зрителей и жюри, исполнив песню «Любовь настала».