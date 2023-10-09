Москва, 9 октября, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Титул конкурса «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Финальный этап конкурса состоялся 8 октября в Москве в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сказано на сайте конкурса.

Алексей Бондаренко Корона для победительницы конкурса «Мисс Россия»

Победительницу конкурса объявила обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова и вручила Голубевой главный приз — корону из белого золота. Кроме того, финалистка конкурса получит денежный приз в размере миллиона рублей, а также возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Вселенная» в Сальвадоре, а также «Мисс мира», который в этом году состоится в декабре в Индии.

Звание «Вице-мисс Россия — 2023» получили две девушки: Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Голубева учится на пятом курса Российской таможенной академии и одновременно на втором курсе Московского государственного института культуры — на факультете музыкального искусства (профиль «эстрадно-джазовое пение»). Также девушка увлекается мотокроссом.

Конкурс «Мисс Россия» — один из самых известных и популярных национальных конкурсов красоты, он проходит ежегодно при поддержке Министерства культуры России. Отборочные туры проходят во всех субъектах страны. Заявки на участие в смотре принимаются от незамужних девушек от 18 до 23 лет включительно, рост потенциальной претендентки на корону победительницы должен составлять не менее 173 см.

Ранее ИА Регнум сообщало, что победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин и обладательницей титула «Миссис Россия — 2023» стала жительница Геленджика Краснодарского края Жанна Специальная. Ей вручили главный приз ― путёвку на Мальту.