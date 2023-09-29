Два малых ракетных корабля проекта 22 800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев» — спущены на воду на входящем в Объединённую судостроительную корпорацию Амурском судостроительном заводе, сообщили в пресс-службе Минобороны. Новые боевые корабли, построенные в Комсомольске-на-Амуре, предназначены для Тихоокеанского флота.

Юрий Смитюк/ТАСС

Коллектив предприятия шёл к этому событию четыре года.

По случаю спуска новых кораблей на воду на предприятии состоялась торжественная церемония.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

На выход из стапельного цеха завода, по устоявшейся морской традиции, суда благословили специальные невесты.

В церемонии приняли участие представители руководства Хабаровского края, главного командования ВМФ, ОСК, дирекция и персонал завода. С поздравительной речью выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Малые ракетные корабли проекта 22 800 — носители универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковых ракет «Циркон». Небольшие размеры и водоизмещение позволяют им действовать в ближней морской зоне и проходить по речным коммуникациям.

Юрий Смитюк/ТАСС

Для Амурского завода это первый опыт постройки подобных кораблей. На стапелях предприятия находятся ещё два корпуса этого проекта.